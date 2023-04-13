Mersin'de örtü altında üzüm hasadı başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda yetiştirilen üzümün hasadına başlandı.

Örtü altında üretilen "Yalova incisi" cinsi üzümlerin olgunlaştığı Kocahasanlı Mahallesi'nde sezonun ilk ürünleri toplandı.

İşçilerin asmalardan makaslarla kestiği üzümler, sandıklara konulduktan sonra hale gidecek araçlara yüklendi.

Kilogramı 100-300 liradan satılan üzümler, hem iç piyasaya hem de yurt dışına pazarlanıyor.

- "Başta Orta Doğu ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediyoruz"

Üreticilerden Rıza Sevinç, gazetecilere, ürünün kalitesinden memnun olduklarını söyledi.

İlk üzümlerin rağbet gördüğünü dile getiren Sevinç, "Turfanda yetişen meyvemiz ihracatta büyük talep görüyor. Başta Orta Doğu ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Bunun ülke ekonomisine büyük katkısının olacağını umuyoruz." dedi.

Muhammet Kuyugöz de 8 yıldır üzüm yetiştirdiğini ifade ederek, fiyatın kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Ziraat mühendisi ve üretici Emine Yaman da kışın sıcak geçmesinin verimi olumsuz etkilediğini belirterek, "Aralık ve ocak ayının sıcak geçmesi nedeniyle ürünler soğuklama ihtiyacını yeterince alamadı. Bu sebeple verim biraz düşük oldu ama fiyatlar destekledi. Ürünleri hem iç hem dış piyasaya gönderiyoruz." diye konuştu.

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