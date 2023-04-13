ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa Ligi'nde zirveyi hedefliyor

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MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin menajeri Aslı İnceer, kupayı kazanarak Türkiye'ye gurur yaşatmak istediklerini belirtti.

Aslı İnceer, yarın Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak Dörtlü Final öncesi yaptığı yazılı açıklamada, başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off finaline yükseldiklerini, Avrupa Ligi'nde de ilk kez Dörtlü Final'e çıktıklarını belirten İnceer, iyi motivasyon yakaladıklarını aktardı.

İnceer, Avrupa Ligi'nde zirveyi hedeflediklerini kaydederek, "Buradaki 3 takım da çok iyi fakat takımımızı favori görüyorum. Avrupa Ligi'ni kazanarak ülkemize müthiş bir gurur yaşatmak istiyoruz. Tüm takımımız iyi durumda. Quanitra'nın bir sakatlığı vardı, o da toparladı ve oynayabilecek durumda. Zaten buraları çok iyi bilen, defalarca Dörtlü Final oynamış bir antrenöre sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan teknik ekibe kadar herkesin kenetlendiğini aktaran İnceer, "Organizasyonumuzun takıma inancı tam. Bizi asla yalnız bırakmayan şehrimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Tarihimizdeki ilk Avrupa kupasını kazanarak bu önemli başarıyı onlara armağan etmek istiyoruz. Hazırız, inanıyoruz, bu tarihi başarıyı ülkemize yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarın TSİ 19.00'da Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak.

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