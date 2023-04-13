MDOB'dan "Senfonik Erol Erdinç - Kerem Görsev Duo" konseri

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Senfonik Erol Erdinç - Kerem Görsev Duo" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefliğini Erol Erdinç'in yaptığı konser, 15 Nisan saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Caz türünde birçok örneğin seslendirileceği konserde solist olarak sahne alacak Kerem Görsev, Volkan Hürsever ve Ferit Odman'a MDOB orkestrası eşlik edecek.





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