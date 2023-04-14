Mersin'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Meydan Mahallesi'nde Fatma Cabbar'a ait müstakil evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.



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