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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 97 kilo 500 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltında

AA

Mersin'de 97 kilo 500 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltında

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda muz yüklü konteynerde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Nisan'da muz yüklü konteynerde 97 kilo 500 gram kokain bulunmasına ilişkin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla şüpheliler T.M. ve A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'de 8 Nisan'da, Ekvador'daki Guayaquil Limanı'ndan gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerin soğutucu ünitesinde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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