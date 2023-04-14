Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de aday tanıtım toplantısında konuştu: (2)

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizler bu sorun karşısında 'Enflasyon yeter ki düşsün, işsizlik artsa da olur' ya da 'Üretim daralırsa daralsın, resesyon olursa olsun' gibi insanımızı hiçe sayan bir yaklaşımı benimsemiyoruz." dedi.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen 28. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımları art arda attıklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 38,6'dan yüzde 54,5'e çıkardıklarını söyledi.

Karadeniz'de keşfettikleri doğal gazı 20 Nisan'da devreye alarak Türkiye'nin bir hayalini de AK Parti hükümeti olarak gerçekleştireceklerini anlatan Nebati, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ilk nükleer enerji santrali projesi olan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yakın gelecekte ülkemizin hizmetine sunacağız. İlk elektrik üretimini 2024 yılında yapacağız. Mersin'deki bu tesisimiz, ülkemiz elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'luk kısmını tek başına ve çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan karşılayacaktır. Şimdi gidip 7'li koalisyona sorsanız, bu ortak ve asırlık kazanımlarımızın bir tekini bile asla dile getirmez, kesinlikle takdir etmezler. Enflasyon meselesi üzerinden kara propaganda yapmak ve oy peşinde pembe hayaller dağıtmak dışında neredeyse hiçbir milli davamızın arkasında durmazlar. Küresel sarsıntıların eşliğinde, tüm dünyayla birlikte bizim de sorunumuz haline gelen enflasyonla mücadele konusunda elbette taviz vermiyoruz. Nitekim, geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren gerileme eğilimine giren ve mart ayında yüzde 50,5 seviyesine gelen enflasyon, her geçen gün aşağı doğru belini kıra kıra iniyor."

Nebati, enflasyonu tek haneli seviyelere düşürene kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bizler bu sorun karşısında 'Enflasyon yeter ki düşsün, işsizlik artsa da olur' ya da 'Üretim daralırsa daralsın, resesyon olursa olsun' gibi insanımızı hiçe sayan bir yaklaşımı benimsemiyoruz. İnsanımızın işine, ekmeğine, huzuruna göz diken ve bazı mümessillerin bizlere geçmişten bugüne içirmeye çalıştığı acı ilaçlarla, ezber reçetelerle değil, tedrici, bütüncül ve insan odaklı anlayışla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sorularına net ve somut ifadeler beklediğini aktaran Nebati, "Şimdi de Mersin'imizden 7’li masaya bir kez daha sormak istiyorum. Cevabı aralarından kimin vereceği de meçhul ancak kaçamak değil, net ve somut ifadeler bekliyorum. Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz, faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız? Buna cevap vermeyecekler biliyorum." diye konuştu.

- "'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz"

Mersin'in 2002'den bu yana en büyük kalkınma hamlelerini en iyi değerlendiren kentlerden olduğunu ifade eden Nebati, kentin ihracat, istihdam ve üretim rakamları hakkında bilgi verdi.

Kent için yürütecekleri çalışmaları anlatan Nebati, yatırımlar, esnafa sağlanan destekler, organize sanayi bölgeleri çalışmaları konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.

Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mersin'e hizmet için gönderildiğini ve kente hizmetkar olmak için geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Siz Bakanın yanındasınız. Siz Cumhurbaşkanı'mızın yanındasınız. Cumhurbaşkanı'mız ne diyor?: 'Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' diyor. Onun da bir bakanı Mersin'e hizmet etmek için gönderildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Gençlere daha fazla hizmet etmek, Mersin'deki gençlerimizi daha iyi noktalara taşımak için git, hizmetkar ol.' dedi. Tüm ilçelerimizle hep beraber 'Mersin', 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz."

Çalışacaklarını, koşturacaklarını dile getiren Nebati, "Çünkü tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan diyen anlayışın takipçisiyiz. Liderimiz, genel başkanımız 14 Mayıs'ta zafer konuşması yapacak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Erdoğan'la beraber yürüyeceğiz. Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz. Tek bir seçmen kalmayıncaya kadar dokunacağız, elimizi omuzlarına koyacağız. Elini sıkacağız, elini öpeceğiz, sarılacağız. Saçını okşayacağız çocukların, onlara diyeceğiz ki: 'Size hizmetkar olmaya geldik.' Ter akıtacağız, Mersin ve Türkiye için." diye konuştu.

Nebati, kendilerinde heyecan olduğunu ve tüm seçmenleri ziyaret edeceklerini vurgulayarak, "Bize sakinlik yakışır mı? Bizde heyecan var, heyecan. Bizde sakinlik olmaz. Koşturacağız hep beraber. 1 milyon 300 bin seçmeni ziyaret edeceğiz. Durmak yok, çalışacağız. Aslan gibi adaylarımız var, çalışmaya hazır. Merak etmeyin bu ülke 'Bay bay Kemal', 'Hay hay Recep Tayyip Erdoğan' diyecek, hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Yüzyılı, sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır"

Nebati, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim sisteminin beşeri ve fiziki kaliteli göstergelerini en üst düzeye getireceklerini söyledi.



"Türkiye Yüzyılı, sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır. Sağlıkta hizmet sunum kalitesini artıracağız, tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasitemizi geliştireceğiz." diyen Nebati, şunlari ifade etti:



" Yeni dönemde savunma sanayisindekine benzer bir atılımı ilaç ve tıbbi sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece katma değeri ve AR-GE yoğunluğu yüksek olan bu sektörlerde ülkemiz önemli bir üretim üssü haline gelecektir. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni uygulamaya alarak her hanenin gelirinin belirli bir seviyenin üzerinde olmasını sağlayacağız. Çok daha adil bölüşen Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Tüm çalışanlarımızın büyüyen Türkiye'nin artan refahından hak ettiği payı almasını sağlayacağız. 2024-2028 dönemi için yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme hedefliyoruz. Böylece 2028 yılı sonunda milli gelir büyüklüğünün 1,5 trilyon dolara ulaşmasını ve kişi başı gelir düzeyinin ise 16 bin dolara yükselmesini öngörüyoruz. Şu an 255 milyar dolar olan ihracatımızı 2028 yılında en az 400 milyar dolara yükselteceğiz. Bu büyüme ve ihracat artışı sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine düşüreceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Bütçe disiplinini temel ilkemiz olarak korumaya devam edeceğiz. Hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demir yolu ağımızı 28 bin 600 kilometreye ulaştıracağız. Milli bir mesele olarak gördüğümüz tarımsal üretimi geliştireceğiz, tarımda verimliliği ve katma değeri artıracağız."

Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleştirmeyi hedefledikleri diğer konularda da bilgi veren Nebati, "Vatandaşımızın geleceğe huzurla bakması, her türlü hak ve menfaatini tam güvende hissetmesi, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli esaslarından biri olacaktır. Milli menfaatlerin muhafazası, bölgesel istikrarın temini ve idamesi ve adil bir küresel düzenin kurulması amaçları doğrultusunda etkin dış politika sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Milletimiz güçlü yarınlarımızı asla riske etmeyecektir"

Türkiye'nin kritik bir seçimin eşiğinde olduğunu belirten Nebati, "Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 1990'lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gelgitlerine bir kez daha teslim olacak ya da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na adım atacaktır." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnancım tamdır ki milletimiz doğru zamanda doğru adımı her zaman olduğu gibi bu sefer de atacak, güçlü yarınlarımızı asla riske etmeyecektir. Üretim, ticaret ve lojistik merkezi olan Mersin'imizi Türkiye Yüzyılı'nda şaha kaldırmak için bizler yarın değil hemen şimdi kollarımızı sıvadık. Mersin'in küresel bir şehir olma yolunda yıldızını sürekli yükseltmek temel hedefimizdir. Bu vesileyle 13 milletvekili adayımız, il teşkilatımız ve mevcut vekillerimizle çalışacağız. Seçim akşamında birbirimizi tebrik edeceğiz. Kıymetli Mersinli kardeşlerimizin gönlüne taht kurabilecek eser ve hizmetleri sunabilmek için sizin desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz."

AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve milletvekili adaylarının da konuşma yaptığı programda Türkiye Ekonomi Yüzyılı Filmi gösterildi.

Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

(Bitti)

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