Mersin'de Taş Mektep'in kullanımı için protokol imzalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Mezitli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Taş Mektep, sanatsal faaliyetler için kullanılacak.

Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, Mezitli ilçesi Esenbağlar Mahallesi'ndeki mektep için Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında mektepte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri enstrüman, drama ve dans gibi kurslar alabilecek.

İmzalanan diğer protokolle yaz döneminde de açık olacak mektepte, özel eğitime gereksinim duyan bireylere yönelik sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurs programları düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Taş Mektep'i restore ederek yeniden hayat verdiklerini belirtti.

Mektebin önceden üniversite öğrencilerinin kullanımına açık olduğunu aktaran Tarhan, şunları kaydetti:

"Sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurs programları düzenleyerek bireyleri topluma kazandırmış olacağız. Atölyelerimizde, ritim, meditasyon, müzik, resim, doğaçlama ve çalgı yapımı gibi çeşitli faaliyetler yer bulacak. İmzalanan protokolümüzün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."



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