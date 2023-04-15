Tarsus'ta polisler iftarda buluştu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, emniyet mensupları iftar programında bir araya geldi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, bir restoranda düzenlenen programda, ilçede görev yapan emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İftarın ardından İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı, gösterdikleri çalışma azmi ve gayretlerinden dolayı bazı polislere üstün başarı belgesi verdi.



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