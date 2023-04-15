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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de konuştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah'ın izniyle 21. yüzyılda bu noktaya geldiysek, Doğu Akdeniz'de varsak, Karadeniz'de gazı çıkarıyorsak ve ayın 20'sinde ilk vanayı açıyorsak bilin ki bu Türkiye'nin potansiyelini bilmek demektir. Bu Türkiye'ye inanmak demektir." dedi.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, Mersin'deki programları kapsamında, Erdemli ilçesine Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gelip motosikletli grubun da yer aldığı konvoyla ilçe merkezine geçti.

Daha sonra AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsünden halka hitap eden Nebati, 21 yıldır ülkede taş üzerine taş koyduklarını anlattı.

Türkiye sevdalısı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini "Mersin'e git hizmetkar ol" diyerek yolladığını dile getiren Nebati, şöyle devam etti:

"Bizim teşkilatçılığımızda, AK Parti'de, küçük hesaplar yok, büyük hedefler var. Onun için de diyoruz ki Mersin 13-0 yapacağız. Bir tarafta 7'li masa, bir tarafta bu ülkeyi 21 yıldır zirvelere taşıyan, kadrolarıyla ülkeye hizmet eden ve dünyanın takip ettiği, bu ülkenin liderliğini yapan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun için ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. İşte böyle çalışarak, koşturarak ve alnımızın terini döke döke bu yola devam edeceğiz."

Koyuncu Mahallesi'ne teşekkür eden Nebati, koyun, keçi gibi hayvancılıkta Mersin'in iyi yerlere gittiğini belirterek daha da iyi olacağını söyledi.

Bakan Nebati, Mersin'in kardeşliğinin, cesaretinin yanı sıra limonunun da meşhur olduğunu aktardı.

Türkiye'de limonu en çok üreten ilin Mersin olduğunu hatırlatan Nebati, "Dolayısıyla da üreticilerimiz hiç merak etmesin. Ne zaman ki bir sıkıntı var, bizim işimiz o sıkıntıyı çözmek ve limon işi çözüldü elhamdülillah." diye konuştu.

Dertlerinin hizmet, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu vurgulayan Nebati, Türkiye'de barajları dolu olup da suyun toprakla kavuşmasını bekleyen tüm kapalı sistem borulamalarını finanse ettiklerini anlattı.

- "Deprem bölgesinde bugüne kadar 100 bin konutun temeli atıldı"

Asrın en büyük depremiyle karşı karşıya kalındığını anımsatan Nebati, bu süreçte sadece Mersin'e en az 110 bin depremzedenin geldiğini ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaralılara şifalar diliyoruz ama yaralılarımıza şu sözü verdik, 650 bin konutu tamamlayacağız ve bugüne kadar 100 bin konutun temeli atıldı. 1 yılda bunlar vatandaşlarımıza teslim edilecek. Yüzyılın afetinde biz vatandaşa depremi hissettirmemek için her türlü gayreti yapıyoruz. Başka bir ülke, gelişmiş bir ülke böylesine büyük bir afetle karşı karşıya kaldığında EYT'li kardeşlerimizin problemini çözmek için kulağının üzerine yatar, emekli maaşlarımızın arttırılması için kulağının üzerine yatar, barajlardaki suların toprakla birleşmesi için kulağının üzerine yatar.

Ne yaptık biz? EYT'liler, 'sözümüz söz' dedik, EYT'lilerle ilgili gerekli çalışmayı bitirdik Meclisimizde. Emeklilerimiz dedik, emeklilerimizle ilgili her türlü arttırımı yaptık. Şimdi depremden en çok etkilenen bölgelerden ve en çok göç alan illerimizden birisi olan Mersin'de tekraren söylüyorum. Size depremin acılarını yaşatmadan, konforunuzdan herhangi bir şekilde taviz vermeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki biz bir, beraber, iri, diri, hep beraber Türkiye olalım. Onun için 'tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet' diyoruz ve hep beraber Türkiye diyoruz."

- "Zillet iktidarını hesaplayanlar var"

Bakan Nebati, karşılarında yer alan ittifakı eleştirerek, "Bir tarafta 'devlet, vatan, bayrak, millet' diyenler, öbür tarafta ise zillet iktidarını hesaplayanlar var. Ne diyorlar? 'Biz hemen vizeleri kaldıracağız', öyle mi, bedeli ne, söyler misin? 'Doğu Akdeniz'i terk edeceksin, Suriye'den çıkacaksın ve kasanın anahtarını IMF'ye teslim edeceksin.' O zaman 3 ay beklemeye ne gerek var? IMF'ye kasanın anahtarını bugün teslim edelim, bugün vizeleri kaldıralım. Yok böyle bir dünya. Bu ülke güçlü, tam bağımsız, üreten, kendi ayakları üzerinde duran, düşünen, bilen, istihdam yaratan ve Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyılına sahip olan bir ülke. Çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, onun için de birilerine 'Bay bay Kemal', birilerine de yani Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da tekrar 'Hay hay sayın başkanım' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yaptıkları yatırımlara eleştiride bulunanlara seslenen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah'ın izniyle 21. yüzyılda bu noktaya geldiysek, Doğu Akdeniz'de varsak, Karadeniz'de gazı çıkarıyorsak ve ayın 20'sinde ilk vanayı açıyorsak bilin ki bu Türkiye'nin potansiyelini bilmek demektir. Bu Türkiye'ye inanmak demektir. Bunlar ne yapıyorlar? Şehir hastanesi yapıyorsun. 'Kime yaparsın?' diye sorarlar. Yol yapıyorsun. 'Niye yol yapıyorsun?' Gemiyi daha yeni teslim ettik, 'Bu gemi olmamış' derler. Togg'u getiriyoruz 'Bu Togg nerden çıktı?' derler. Yol yaparsın, 'Niye yol?' Avrasya'yı yaparsın 'Niye Avrasya?' Köprüleri yaparsın, 'Bu köprüyü kim kullanacak?'"

- "Vatandaşımız Togg'u gördüğü zaman 21. yüzyılı, Türkiye yüzyılını görüyor"

Bakan Nebati, İzmir-İstanbul arasındaki otoyolu en çok kullananların bu işe "hayır" diyenler olduğunu belirterek, "Togg'u beğenmiyorlardı ya. 'Togg'u gelin size verelim, binin, bir tur atın' desek var ya takla ata ata gelirler. Ama 10-20 takla da atsan önce vatandaşımızla beraber bizler bineceğiz. O Togg'un güzelliğini, keyfini biz süreceğiz, vatandaşımızla beraber. Vatandaşımız Togg'u gördüğü zaman 21. yüzyılı, Türkiye yüzyılını görüyor. Togg'u gördüğü zaman hizmet, aşk, sevda görüyor. Togg'u gördüğü zaman birlik, beraberlik, bayrak, vatan, güzellikleri görüyor. Onun için de güzel bakan güzel görür, güzel bakan güzel düşünür, güzel eyler. Biz hep beraber güzellikler eyleyeceğiz. Daha çok beraber olacağız. Hep beraber yollarımıza iş yapa yapa devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üreteceğiz, hizmetkarlık yapacağız, birlikte yürüyeceğiz"

Nebati, bakan olarak Mersin'e geldiğini ve hizmet edeceğini dile getirdi.

Üreteceklerini, hizmetkarlık yapacaklarını anlatan Nebati, "Efendim, 'sen hükümetin gücüyle geliyorsun' Ne olacaktı? Ben bakanım ya? Hazine ve Maliye Bakanıyım. Hazine ve Maliye Bakanı da size hizmet etmeye geldi. Hadi gel bakalım madem ki beğenmiyorsun, limon üreticilerinin, ihracatçılarının problemini gücün yetiyorsa çöz. Lafla olur mu? Hadi bakalım. İki barajımız hazır. Sularını toprakla buluşturacakken adım at. Adım atabilir misin? Atamazsın. Biz atarız, yaparız. Onun için konuşacağız ama iş de yapacağız. Üreteceğiz, hizmetkarlık yapacağız, birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Nebati, çok çalışacaklarını ve ter akıtacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Durmak yok yola devam. Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Çok çalışacağız, ter akıtacağız. Bu ülkeye yanlış bakanlara, yan gözle bakanlara eyvallah etmeyeceğiz. Biz güçlü ve beraber olacağız. Omuz omuza yürüyeceğiz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mızı, Genel Başkanımızı, liderimizi balkonda zafer konuşmasına çağıracağız. Zafer konuşmasında hep beraber orada olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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