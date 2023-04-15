Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de iftarda konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ülkeyi korumak için ellerinden geleni yapacaklarını, terlerinin son damlasına kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, ilçedeki programları kapsamında, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki sahil bandında yürüyüş yaptı, vatandaşlar selamlaştı.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığınca Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Nebati, Mersin'e hizmet etmek için geldiğini ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, yaklaşan seçimlerin oldukça önemli olduğunu dile getirerek, 14 Mayıs'ın 21. yüzyılın, Türkiye yüzyılı olması için son dönüş oylaması olduğunu belirtti.

Bu seçimin sadece Türkiye'nin daha ileriye gitmesi boyutundaki bir yarış olmadığını aktaran Nebati, "Bu seçim bir tarafta Türkiye, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet diyenlerle beraber olanların seçimi olacak. Öbür tarafta da 'bunları bir tarafa koy, birilerinden talimat al' diyenler arasında olacak bu seçim." şeklinde konuştu.

- "Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor"

Nebati, bu ülkenin kazanımlarını daha da büyüteceklerini belirterek, Türkiye'nin büyüdüğünü, büyümeye de devam ettiğini söyledi.

Enflasyonla mücadeleyi büyümeyle yaptıklarına değinen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Nasıl ki enflasyonla mücadelede onların paşa babaları 'enflasyonla sert bir şekilde müdahale edin, işini kaybeden kaybetsin, aşını kaybeden kaybetsin, fabrika kapanırsa kapansın' diyenler vardı ya, biz enflasyonla mücadeleyi insanlar işsiz, aç kalsın diye yapmadık. Enflasyonla mücadeleyi büyümeyle birlikte yaptık. Onun için gerek OECD ülkeleri içerisinde gerekse dünya ülkeleri içerisinde Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor, üretiyor, üretmeye devam ediyor, istihdam oluşturuyor, oluşturmaya devam ediyor ve edecek. Çünkü bizim üretim, istihdam, yatırım ve ihracat modelimiz olan Türkiye Ekonomi Modeli adından da anlaşıldığı üzere bir Türkiye patenti taşıyan modeldir. Bu model, inşallah başarılarını 21. yüzyılda adeta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın meydan okumaları gibi ekonomi alanında da farklı şeyleri doğru zamanda yapacak meydan okumalar olarak ortaya çıkacak. Biz ekonomiyi istatistik olarak değil, 'İnsana hizmet noktasında neler üretebiliriz? Ülke büyüsün, insanlar rahat etsin' diye okuyoruz."

- "Deprem bölgesine gelip poz verenlerden değiliz"

Bakan Nebati, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaralılarımız var. Binlerce, on binlerce değil, yüz binlerce konutumuz yıkıldı ama ne dedik; 'Biz, depremin altında, yüzyılın afeti karşısında ezilmeyeceğiz. Konutlarımızı yapacağız. Önce çadır, sonra konteyner, ardından konut' dedik ve elhamdülillah bugüne kadar 100 bin konutun temeli atıldı. Şimdi, daha seçimler gelmeden başta kırsal alanda olmak üzere yavaş yavaş konutları teslim edeceğiz. Biz böyle bir ülkeyiz. Üretime devam edeceğiz. 2 milyon 200 bini aşkın evini terk etmek zorunda olanlara karşı bir mükellefiyetimiz var çünkü onların acılarını anlıyoruz. Onların problemlerini biliyoruz. Masa başında, Ankara'da ya da deprem bölgesine gelip poz verenlerden değiliz biz. Deprem, sel bölgesine gelip poz verip, 5 dakika demeç verip gidenlerden değiliz."

Nebati, Türkiye'nin "asrın felaketi"nin yaşandığı dönemde üretmeye, büyütmeye ve istihdam yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

- "Cumhur İttifakı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz"

Ülkeyi korumak, kollamak için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu büyük afete rağmen seçimleri 14 Mayıs'ta, ilan edildiği günde yapacak gücü de ortaya koyuyor çünkü biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o muhteşem maraton koşusu içerisinde kendisiyle beraber olan, eşlik eden, sizlerin dua ve desteğini alan milletimizle yürüyoruz. Milletle yürümeye, Cumhur İttifakı olarak ortaklarımızla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi korumak, kollamak için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız. Terimiz kuruyuncaya, son damlaya kadar çalışmaya da devam edeceğiz."

Nebati, konuşmasının ardından kürsüde vatandaşlarla dua etti.

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