Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

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MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de 4 siyasi partinin il başkanlarını ziyaret etti.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, MHP Mersin İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Partinin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Nebati, burada fikir alışverişi yaptı.

Bakan Nebati, daha sonra Büyük Birlik Partisi (BBP) Mersin İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Nebati, burada İl başkanı Murat Tuncer ve teşkilat üyeleriyle görüştü.

Nebati, ziyaretleri kapsamında HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal'a ve DSP Mersin İl Başkanı Şahin Kılıç'a da ziyarette bulundu.

Bakan Nebati, ziyaretlerini Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, ziyaretler sırasında park halindeki Togg'u inceledi, araçla fotoğraf çektirdi.

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