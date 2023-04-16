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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de 4 siyasi partinin il başkanlarını ziyaret etti.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, MHP Mersin İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Partinin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Nebati, burada fikir alışverişi yaptı.

Bakan Nebati, daha sonra Büyük Birlik Partisi (BBP) Mersin İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Nebati, burada İl başkanı Murat Tuncer ve teşkilat üyeleriyle görüştü.

Nebati, ziyaretleri kapsamında HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal'a ve DSP Mersin İl Başkanı Şahin Kılıç'a da ziyarette bulundu.

Bakan Nebati, ziyaretlerini Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, ziyaretler sırasında park halindeki Togg'u inceledi, araçla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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