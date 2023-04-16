Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de gençlerle buluştu

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MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de sahil bandında yürüyüş yaptığı sırada gençlerle bir araya geldi.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yaptı.

Sahilde vakit geçiren gençlerle sohbet eden Nebati, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Nebati, sahil bandında spor yapan gençlerin isteği üzerine onların yanına gitti, gençlerle sohbet etti.

Bakan Nebati, bir gencin Türkiye'nin yerli otomobili Togg hakkındaki sorularını da yanıtladı, araç hakkında bilgi verdi.

Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, daha sonra Mersin İl Müftülüğü Gençlik Eğitim Kültür ve Sanat Merkezini de ziyaret etti.

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