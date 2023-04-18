Mersin'de seçim güvenliği için 9 bin 61 personel görev alacak

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 9 bin 61 güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi.

Pehlivan, Valilikte düzenlenen seçim güvenliği toplantısında, kentte seçimler ile Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde yapılması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kent genelinde 1 milyon 378 bin 408 seçmen için 4 bin 149 sandık kurulacağını belirten Pehlivan, "Seçim günü, İl Emniyet Müdürlüğünden 6 bin 377, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 589, Sahil Güvenlik Komutanlığından 95 personel olmak üzere toplam 9 bin 61 güvenlik personelimiz 1565 araçla görev alacaktır." dedi.

Pehlivan, hava araçlarının, gemilerin ve motorize ekiplerin güvenlik tedbirlerine yardımcı olacağını ifade ederek, "Hassas kişi ve yerlerin, enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, kampanya dönemindeki güvenlik hususlarının takibi, olası provokatif eylemlere ilişkin olarak ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasite ile görevi başında bulunacaktır." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.



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