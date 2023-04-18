Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söylemine ilişkin, "Sen Londra'ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp fotoğraf verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı, Londra Büyükelçiliğinde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ve CEO'larıyla toplantı yaptı. Ama o toplantılarda 'emredersiniz, siz bilirsiniz, ne isterseniz vereceğiz' demedik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söylemine ilişkin, "Sen Londra'ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp fotoğraf verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı, Londra Büyükelçiliğinde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ve CEO'larıyla toplantı yaptı. Ama o toplantılarda 'emredersiniz, siz bilirsiniz, ne isterseniz vereceğiz' demedik." dedi.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı.

Nebati, buradaki konuşmasında Tarsus'un her köşesinin tarihi izler barındırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini vatandaşlara hizmet için gönderdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Nebati, yaraların sarılması noktasında milletle bütünleşerek tek yürek olduklarını aktardı.

Bakan Nebati, Tarsus'ta organize sanayi bölgesi sayısını 3'e çıkaracaklarını belirterek, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söylemine ilişkin Nebati, şöyle konuştu:

"Biz özgürüz, bağımsızız, aynı zamanda özgünüz. Gücümüzü, milletten alıyoruz. Dün bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar getireceğim' söylemine bir cevap verdim. Diyor ki 'Ben gideceğim 300 milyar dolar' getireceğim. Sen Londra'ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp fotoğraf verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı, Londra Büyükelçiliğinde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ve CEO'larıyla toplantı yaptı. Ama o toplantılarda 'emredersiniz, siz bilirsiniz, ne isterseniz vereceğiz' demedik. Ne dedik biliyor musunuz? 'Biz 85 milyon insanın temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletini arkasına almış olarak burada, yerli bir şekilde sizlere Türkiye ile işbirliği yapın diye geldik' dedik."

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun kendisine sosyal medyadan verdiği cevaba karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musunuz? 'Bizim çok ünlü, uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar.' Bu adama millet bakar millet. Senin gibi İngiliz pasaportuyla IMF'ye teslim olan, dışarıdakilere hazır olda duran, onlara 'Ne istiyorsan yapacağım' diyenlerden değil 'Bu millet ne isterse onu yapar' diyen birisi olduğumuz için bizi seviyor. Sen kimsin? Bu diplomanın sahibi milli, bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke, bu diplomalı Hazine ve Maliye Bakanı'nın kıbleteyni Kudüs. Bu Hazine ve Maliye Bakanı'nın baktığı yer, dünyanın merkezi olan İstanbul'dan Mekke'ye, Kudüs'e, Arakan'a, Suriye'deki kardeşlerine bakan, Suriye'deki kardeşleri kardeş bilen, Türkiye'deki tüm vatandaşlarını eşit gören, hayatı boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı. Sen kimsin beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını hor göreceksin. Hadi oradan hadi. Sizin iplerinizin kimde olduğu belli. Siz zaferi başkalarının sizin başınızı okşamasıyla görürsünüz, siz gücü onlara dönerek hissedersiniz, siz onlara baktığınız zaman kendinizi ezik görürsünüz."

- "Hep beraber Türkiye'yiz diyoruz"

Türkiye'nin yaptığı projeleri anlatan Nebati, "Birazcık cesaretin varsa, bu ülkeye güveniyorsan, inanıyorsan, Sarayburnu'ndaki gemiye şöyle bir git de gör bakalım. Utanmadan, sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını İngiliz pasaportu bir adamla eşleştiriyor. Öyle ki o toplantıya bile davet edebilecek gücü bulamıyor çünkü efendileri ona diyor ki 'Biz Amerika'da oturur video konferansla sana emirlerimizi, talimatlarımızı veririz.' Biz ne diyoruz, tek vatan, bayrak, devlet, millet ve iyiyiz, diriyiz, biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz diyoruz. Hale bak ya. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun." diye konuştu.

- "Bunların hayatı ötekileştirmeyle geçer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol arkadaşı olduğunu ve bu gururun kendilerine yeteceğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"Bunların hayatı ötekileştirmeyle, fırsat bulduklarında başörtüsüyle uğraşmaktan geçer. Bakın, cami açılışına gitmeye başlamışlar. Siz değil miydiniz 'Ayasofya'yı açtırmayacağız', 'Taksim'de cami yaptırmayacağız' diyen. Dürüst olun, dürüst. Camiye gitmeyi bilmiyorsan, 'gitmeyi bilmiyorum' desene ya da caminin adabına uy. Adabı ne demektir biliyor musun? Sadece ve sadece Allah'ın önünde secde etmektir. Birilerine karşı hazır olda durmak değil. Onun için uğraşma. Biz sırtımızı Allah'a dayadık. Biz sırtımızı bu millete dayadık."

Nebati, Erdoğan'ın 14 Mayıs akşamında AK Parti Genel Merkezi'nde zafer konuşması yapacağını belirterek, seçim gününe kadar çalışacaklarını, terleyeceklerini ve koşturacaklarını anlattı.

AK Parti Mersin Milletvekili adaylarının konuşmasının ardından Bakan Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da bulunduğu konvoyla ilçe turu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de iftarda konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de ...
Mersin'de seçim güvenliği için 9 bin 61 personel görev alacak
YEREL HABERLER Mersin'de seçim güvenliği için 9 bin 61 personel ...
Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Depremzede 30 öğrenci ilk kez dron kullanmanın heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Depremzede 30 öğrenci ilk kez dron kullanmanın ...
Uzmanlardan açıklama: Akkuyu´da radyasyon sızıntısı olmaz, güvenli sistemlere sahip
YEREL HABERLER Uzmanlardan açıklama: Akkuyu´da radyasyon sızıntısı ...
Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğini mandalina ve limon sırtladı
YEREL HABERLER Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğini mandalina ...
Mersin'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
KOAH hastası, oksijen tüpünün patlamasıyla yaralandı
YEREL HABERLER KOAH hastası, oksijen tüpünün patlamasıyla yaralandı
GÜNCELLEME - Mersin'de solunum cihazından sızan gazın patlaması sonucu KOAH hastası çift yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de solunum cihazından sızan gazın ...
Mersin'de solunum cihazından sızan gazın patlaması sonucu KOAH hastası çift yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de solunum cihazından sızan gazın patlaması ...
Mersin'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'de taraftarlar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'ni dev ekrandan izledi
YEREL HABERLER Mersin'de taraftarlar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de gençlerle ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.