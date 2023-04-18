Mersin'de yola düşen kaya parçası kaldırıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçtan yola düşen kaya parçası iş makinesiyle kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sorgun Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

Herhangi bir araca zarar vermeyen kaya parçası, Erdemli Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Yoldaki trafik akışı bir süre aksadı.

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