Silifke'de bayram öncesi işletmeler denetlendi

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi tatlı satışı yapan işletmelerdeki uygulamada, ruhsat kontrolü yaptı.

Hijyen kurallarına ilişkin uyarıların yapıldığı kontrollerde, ürünlerin son kullanma tarihi, fiyatı ve gramajları denetlendi.



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