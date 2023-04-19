Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti

AA

Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangının soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Mersin Sanayi Sitesi'nde, dün akşam mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü.

Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine yangın yerindeki bazı ekipler duruma müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı.

4 kişinin daha yıkıntıların altında olduğunu değerlendiren ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

- Mersin Valisi Pehlivan olay yerine geldi

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, marangoz işletmelerinin olduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bölgeye ilgili birimlerin hemen intikal ettirildiği dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Ekipler tarafından gerekli önlemler alındı. O sırada yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden Nazmi Çelikkaya itfaiye personeli orada oluşan göçüğün altında kaldı. Biraz önce cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özveriyle görevini yaparken hayatını kaybetti. Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu an kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz öncede ilgili arkadaşlarımızla baktık. Onları da arzu ediyoruz ki canları sağ şekilde ulaşalım. Şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Yakınlarıyla da görüştük. Şu anda elimizdeki bilgi 4 kişinin o yangının meydana geldiği dükkanda olduğu. Çalışma esnasında alevlerin bir anda etrafa yayılması söz konusu. O vatandaşlarımıza da ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürecek."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI
YEREL HABERLER BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, ...
Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı
Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Akkuyu NGS'de iftar programına katıldı:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Akkuyu NGS'de iftar ...
Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (1)
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın ...
GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan ...
Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ...
Mersin'de ibadethane ve mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de ibadethane ve mezarlıklarda temizlik ...
Silifke'de bayram öncesi işletmeler denetlendi
YEREL HABERLER Silifke'de bayram öncesi işletmeler denetlendi
Uzmanı şeker hastalarını enfeksiyon riskine karşı uyardı
YEREL HABERLER Uzmanı şeker hastalarını enfeksiyon riskine karşı ...
HDP'li Pervin Buldan, Mersin'de iftar programına ve seçim bürosu açılışına katıldı
YEREL HABERLER HDP'li Pervin Buldan, Mersin'de iftar programına ve ...
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na yüklendi
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na yüklendi
Mersin'de yola düşen kaya parçası kaldırıldı
YEREL HABERLER Mersin'de yola düşen kaya parçası kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de iftarda konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de ...
Mersin'de seçim güvenliği için 9 bin 61 personel görev alacak
YEREL HABERLER Mersin'de seçim güvenliği için 9 bin 61 personel ...
Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Depremzede 30 öğrenci ilk kez dron kullanmanın heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Depremzede 30 öğrenci ilk kez dron kullanmanın ...
Uzmanlardan açıklama: Akkuyu´da radyasyon sızıntısı olmaz, güvenli sistemlere sahip
YEREL HABERLER Uzmanlardan açıklama: Akkuyu´da radyasyon sızıntısı ...
Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğini mandalina ve limon sırtladı
YEREL HABERLER Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğini mandalina ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.