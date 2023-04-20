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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" projelerini değerlendirdi:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" projelerini değerlendirdi:

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SEZGİN PANCAR - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) büyük işlerin Türk firması tarafından gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Türkiye'nin önemli yatırımlarını Akkuyu NGS sahası ziyaretinde Anadolu Ajansına (AA) değerlendirdi.

Son bir ayda Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Nebati, gelecek hafta içerisinde Akkuyu NGS'ye nükleer yakıtın geliş törenini kutlayacaklarını ifade etti.

Nebati, bu yakıtla Türkiye'nin nükleer santrale sahip olduğunu dünyaya akredite edeceğini dile getirdi.

Yerli otomobil Togg'un üretiminin Türkiye'deki vatandaşların bir özlemi olduğunu aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Elektrikli araç üretimi noktasında son bir ayda Türkiye'ye getirmiş olduğu heyecan çok önemli. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi... Birçok insanın hayalinde olmayan ama Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bu ülkenin sevdalısı, mühendisleri, üreticilerinin bir hayali vardı. 'Doğal gaz üretebilir miyiz?' diye. Bu doğal gazın üretiminden önce bunun keşfi, bunlarla ilgili sondajların, çalışmaların yapılması, o süreçte Türkiye'de hep aynı şeyler konuşuldu. 'Uğraşmayın, çıkaramazsınız, bulamazsınız, yine kandırıyorsunuz', hep aynı cümleleri kullandılar. Doğal gazı Karadeniz'de bulduğumuzda, ilk keşif yapıldığında 'Bu gazı ne yapacaksınız?' diye birtakım sorular sordular. Bir tarafta istizahi bir şekilde soru soranlar ama öbür tarafta Türkiye'ye potansiyeline, gücüne inanan ve bu inancı da pekiştirerek sürekli bir şeyler üretmeye çalışan bir irade. İşte o irade, Filyos'ta ilk doğal gaz vanasının açılışıyla gazın Türkiye karasına ulaştırılması ve ilk ateşin verilmesi oldu."

Bakan Nebati, enerjinin yüzde 70'inin ithal edildiğini belirterek, kriz, savaş veya salgın sonrası fiyatların nereye geldiğini ve ülke üzerindeki etkileri bildiklerini ifade etti.

- "Türkiye her alanda bir merkez konumuna gelmiş oluyor"

Türkiye'nin sadece doğal gaz ve otomobil üretmekle kalmadığını dile getiren Nebati, şöyle konuştu:

"2020'de 28 milyar dolar, 2021'de 54 milyar dolar, geçen yıl da 103 milyar dolarlık enerji ithalatında bulunan bir ülkenin doğal gazını kendisinin ürettiği bir döneme girdiğimizde Türkiye açısından ne kadar büyük bir önem atfettiği çok aşikar. Aynı zamanda bu ay gözlem uydumuz İMECE'yi de fırlattık. O da aynı şekilde çalışacak. Sadece bunların kendi başına her birisinin üretimi, Türkiye'nin milyarlarca dolarlık ithalatını, cari açığını giderecek en önemli etmenlerden bir tanesi. Çok daha önemlisi 'know-how' olarak artık Türkiye her alanda bir merkez konumuna gelmiş oluyor. Dolayısıyla da bütün bunların tamamının gerçekleştirildiği bir dönemde Türkiye tam da 100. yılında, 21. yüzyılın kalan 3 çeyreğinin Türkiye'nin yüzyılı olduğu iddiasını pekiştirerek ilerlemiş oluyor."

Nebati, Akkuyu NGS'nin 2028'de tam kapasiteye girdiğinde o günün koşullarına göre Türkiye'nin yüzde 8-10 elektrik ihtiyacını karşılayacağını ve santralin 35 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

- Akkuyu NGS, İstanbul'un elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayacak kapasitede

Nisan ayının 27'sinde santrale yakıtın geleceğini hatırlatan Bakan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Nükleer santral tek başına İstanbul'un yüzde 90'lık elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede. 60 yıl boyunca da Türkiye'ye üretim yapacak. İşte geleceğe Sinop'taki kardeşleriyle beraber Türkiye'nin elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 20'sini karşılayacak bir güce kavuşacak. Bu ne demektir? Türkiye'nin önümüzdeki bu yüzyılın kalan 3 çeyreğinde enerji bağımlılığının aza indiği, Karadeniz'deki doğal gazla beraber üretimin gerçekleştirilmesiyle her türlü enerji ihtiyacını karşıladığı bir yapıya kavuşmuş olacak. Dolayısıyla da burada Rusya'yla birlikte inşa ettiğimiz bu binanın yapımında Türklerin çoğunlukla çalıştığı, asıl işin ve büyük işlerin Türk firmamız tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu görmek bizim açımızdan çok gurur verici."

- Mersin'deki yatırımlar

Mersin'in Türkiye'nin üretim ve ihracatında önemli konumda olduğunu, kentin birçok alanda ülkeye katkı sağlamaya devam ettiğini anlatan Nebati, "Cumhurbaşkanı'mız bütün seçim dönemlerinde bu şehre mutlak surette bir bakan göndererek şehrin çok hızlı bir şekilde sanayisinin, tarımının ve turizmin geliştirilmesi noktasında adımlar atılmasını gerçekleştirecek önemli kararlar ortaya koymuş olur. Dolayısıyla da bugün bizim de Mersin'de aday olarak çalışıyor olmamız Mersin'e kabinemizin, Cumhurbaşkanı'mızın, devletimizin gücünün aktarılması noktasında çok önemli bir imkan sağlıyor." diye konuştu.

Kentteki yatırımlarda gelinen noktaları anlatan Bakan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki süreçte nükleer enerji santrali kavşağındaki 420 metrelik viyadük ve üst geçit açılışı hazır. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 11,7 kilometrelik yolunun kalan 1,5 kilometresini de tamamlayıp açılışa hazır hale getireceğiz. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu temel atma töreni için hazır hale getirilmiş durumda. Akdeniz Sahil Yolu'nda 3 tünel ve bir viyadük olmak üzere toplam 5,6 kilometre yol açılışa hazır hale gelmiş durumda. 2024'te tamamlanması planlanan hızlı trenle de Mersin-Adana-Gaziantep arasını da 2 saat 15 dakikaya düşürecek bir çalışmamız da önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak."

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bölgeye büyük atılım sağlayacağını dile getiren Nebati, "Bu havalimanını haziranın sonunda inşallah tarifeli uçuşları açmış olacağız. Şu anda pistler tamamlanmış durumda. Terminal binası da tamamlanmak üzere. Depremden dolayı yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı bu havalimanında birtakım yavaşlamalar olmuştu. Şimdi hızlanarak bunun belli bir aşamaya gelmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Nebati, havalimanının bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Adana ve Mersin'in ihracatta daha üst noktalara çıkacağına da vurgu yaptı.

Mersin'de tahminlerinin ötesinde büyük bir ilgiyle karşılandığını, kendilerinin de kente hizmet için geldiğini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'mızın iradesi doğrultusunda yapılması gereken yatırımların hızlandırılması noktasında bir imkanlar serisiyle geldik. Ama geldiğimizde yerel siyasette bazı siyasetçilerin farklı tavır takınarak, benim tarzım olmayan kavgaya çekme ve 'Buraya niçin geldiniz?' sorusunu sormalarına vereceğimiz en güzel yanıtı da verdik. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Hizmetimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz ve inşallah bu seçim döneminde AK Parti'yi çok farklı bir noktaya taşımış olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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