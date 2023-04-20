Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve farklı noktalarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamındaki 150 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların A.Ç. ve M.S. olduğunu belirledi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken, ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çaldıktan sonra elektrikli bisikletle kendisini bekleyen arkadaşıyla uzaklaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.