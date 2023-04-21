Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç yandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin Esen'in kullandığı 33 ALM 877 plakalı hafif ticari araç, Berdan viyadüğü Tarsus istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Dumanları görünce aracını emniyet şeridine çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.



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