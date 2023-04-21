Mersin'de yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali Küçüker idaresindeki 70 AAP 469 plakalı otobüs ile Hüsnü Pınar'ın kullandığı 70 BC 776 plakalı hafif ticari araç Değirmendere Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Pınar ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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