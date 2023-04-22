Bakan Nebati, Mersin'de partililerle bayramlaşma programında konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Düne kadar 'Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinde hiçbir şey kalmadı' diyenler daha beş dakika sonra 'Biz iktidara geldiğimizde Merkez Bankasındaki altınları liralara çevirip dağıtacağız' diyor. Merkez Bankasının ve Hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun?" dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen programda, teşkilat üyelerinin bayramını kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin neden olduğu yaraları sarmaya devam ettiklerini söyleyen Nebati, afet bölgesinde yapımına başlanan konutların inşasının süratle sürdüğünü dile getirdi.

Nebati, muhalefetin kentsel dönüşüme ilişkin görüşlerini eleştirerek, "Allah'ın izniyle yaraları hızla sarmakla kalmayacağız. Muhalefetin ısrarla, kentsel dönüşüme karşı çıkarak aslında bu afetlerde yeterince hızlı gitmememizin en büyük günahkarı olanlara rağmen şimdi kentsel dönüşümde adeta devrim oluşturacak adımlar atıyoruz. 'Kentsel dönüşümü durdurduk' diye övünmesinler. 'Kentsel dönüşüme karşıyız' diyerek vatandaşımızın canıyla oynamasınlar." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümün vatandaşlar için yapıldığına işaret eden Nebati, "Biz bir tarafta deprem konutlarını altyapısıyla beraber üretirken şimdi kentsel dönüşümle daire sahiplerimiz bir tarafta 100 metrekarelik konutun neredeyse tamamının maliyetini karşılayacak şekilde 0,74 faiz oranıyla, vergi ödemesiz, uzun vadeli imkanlarla kendi konutlarını hızlı bir şekilde kentsel dönüşümlere tabi tutarak inşaatlarını yapabilecekler." diye konuştu.

- Hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun?"

Nebati, kentsel dönüşüme tabi tutulacak bölgelerdeki vatandaşların muhalefetin söylemlerine kulak vermeden, hızlıca bu imkanlardan yaralanacak şekilde davranmasını önerdi.

Kentsel dönüşümde müteahhitlik yapacaklara 250 milyon liraya kadar kredi imkanı sağladıklarını söyleyen Nebati, belediyelerin de işleri hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Bakan Nebati, muhalefete çağrıda bulunarak, "Rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın hakkıyla oynamayın. Kentsel dönüşüme karşı çıkarak toplantılar yapa yapa ülkenin kentsel dönüşümdeki adımlarını engellediniz. Düne kadar 'Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinde hiçbir şey kalmadı' diyenler daha beş dakika sonra 'Biz iktidara geldiğimizde Merkez Bankasındaki altınları liralara çevirip dağıtacağız' diyor. Merkez Bankasının ve Hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun? Boş değilse niye boş diyorsun? Aklımızla, vatandaş aklıyla oynama." diye konuştu.

- "Gelişmekte olan ülkeler içinde en çok yatırım alan ülke Türkiye"

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunun altını çizen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmekte olan ülkeler içinde en çok yatırım alan ülke Türkiye. Sen kalkıyorsun bu toplantılarda 'Ben şu kadar para getireceğim' diyorsun. Kusura bakma. Hiçbir uluslararası kuruluş muhalefetin liderine ve yöneticisine de bakıp bir ülkeye yatırım yapmaz. Tüm fonlar, yatırımcılar, doğrudan ve dolaysız yapacak olanlar iktidarın ne dediğine bakar. İşte iktidarı 21 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı'mız Allah'ın izni, milletimizin desteği, teşkilatlarımızın bu muhteşem enerjisiyle 14 Mayıs'ta yine zaferi alacak. Zafer'i kutlayacağız hep beraber. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi doğru olan söylemdir, ülkenin yöneticisi olarak söylediği şeyler yatırımcıyı çağırır. Kendinizi kandırmayın."

Nebati, milletle beraber yürüdüklerini belirterek, "Gurur duyun. TCG Anadolu Gemisi... İHA'lar, SİHA'ların indiği gemi şu anda Sarayburnu'nda. Muhalefete sesleniyorum, birazcık ülkenle, potansiyeliyle, teknolojisiyle övün ya. Git şu gemiye de bir fotoğraf ver İHA'larla, SİHA'larla. O İHA'lar, SİHA'lar Türkiye'de üretiliyor. Aymazlara bak. 'Biz gelince İHA'lara, SİHA'lara şöyle bir el atacağız'. Niye? Çünkü biz bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün teminatı olan savunma sistemimizi güçlendirdik. Şimdi el atacakmış. Hadi oradan." dedi.

Gelecek hafta Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıtın ulaştırılmasına şahitlik edeceklerini söyleyen Nebati, şunları kaydetti:

"1970, 1980, 1990'lı yıllarda bunu engellememiş olsalardı, AK Parti iktidarına bekletmemiş olsaydılar, şu anda elektrik tüketimimizin yüzde 12'sini karşılıyor olacaktı. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Onun, bunun sözlerine bakmayın. Biz üretiyoruz. Üçüncü havaalanını yaptığımız zaman niçin yaptınız? Şehir hastanelerini yaptığınızda niçin yapıyorsunuz? Yolları yaptığınızda ne gerek var? Hızlı trenler... İhtiyaç mı var? İzmir-Ankara yolunu 3,5 saate düşürdüğümüz zaman ne gerek var? Bunların sürekli söylediği şey, 'Ne gerek var?' ya da 'Türkler yapamaz'. Türkler her şeyi yapar Allah'ın izniyle. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Mersinli kardeşlerimizle tarihi bir rekor kıracağız. AK Parti demek vefa, birlikte çalışmak, Türkiye'ye güvenmek, liderine, Cumhurbaşkanı'na sahip çıkmak demektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.