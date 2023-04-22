Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Erdemli'de vatandaşlara hitap etti:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Erdemli'de vatandaşlara hitap etti:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Erdemli'de vatandaşlara hitap etti:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "300 milyar dolar getireceğim" ifadesine ilişkin, "Efendim diyor ki 'Biz gelince yurt dışından 300 milyar dolar gelecek'. Ya yalanını yesinler, nasıl gelecek izah et. Yok, kaynak yok. Kiminle görüştün, yok. Ne pazarlığı yaptın, yok." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Nebati, seçimlerde Mersinlilere güvendiklerini belirterek, "14 Mayıs akşamında saat 21.00'den sonra Cumhurbaşkanı'mızın zafer konuşmasını burada alkışlarla, Ankara'da da 'Elhamdülillah' diyerek kutlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

- "Türkiye Cumhuriyeti kendi gazını da çıkardı"

Karadeniz gazının karaya çıkarıldığını anımsatan Nebati, "Biz bu gazın sismik aramalarını yaparken 'Ne işiniz var? Türkiye bu işi yapamaz' dediler. Sismik gemilerimizle gazı aradık, bulduk. 'Gaz bulduk' dedik. 'Siz bulamazsınız' dediler. Dün gaz geldi. Şimdi diyorlar ki 'Bu gazı Putin mi verdi?' Ya Allah'tan kork. Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu Türkiye Cumhuriyeti kendi gazını da çıkardı. Bir teşekkür et ya." diye konuştu.

Nebati, muhalefetin Türkiye'nin icraatlarıyla övünemediğini dile getirerek, "İlk Togg'a binmeye başladığımızda 'Bütün bakanlar bir taneyle fotoğraf veriyor'... Şimdi bütün bakanlarımız bindi, satışa da başlandı. Sustular. Anlamıyorlar ki geçen bir tanesi 'Bunun egzozu yok' diyor. Ya elektrikli aracın egzozu olur mu? Kafa bu. Biz onun için çalışacağız, üreteceğiz." dedi.

- "Bunlar hiçbir şey beğenmezler"

Çeşmeli-Kız Kalesi Otoyolu'nun 27 Nisan'da temelini atacaklarını belirten Nebati, Erdemli Sorgun Barajı'nı tamamladıklarını, buranın açılışa hazır olduğunu söyledi.

Hem ülke hem Mersin bazında çalıştıklarını vurgulayan Nebati, Mersin-Gülnar yolu nükleer enerji santrali kavşağında 420 metre viyadük ve üst geçidin hazır olduğunu, açılışlarının yapılacağını ifade etti.

Akdeniz Sahil Yolu Aydındık-Gözce arasında 3 tünel ve bir viyadük olmak üzere toplam 5,6 kilometrelik yolun da açılışa hazır olduğunu bildiren Nebati, "2024'ün sonunda da inşallah hızlı trenle Mersin'den Adana'ya, oradan da Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz. Bunlar bunu da beğenmiyor, hiçbir şey beğenmezler. Şimdi inşallah herkesin beklediği, bütün Mersinlilerin beklediği, aslında Adana'nın da beklediği Çukurova Bölgesel Havaalanı'mız var. Adana da Mersin de rahatlayacak. İnşallah önümüzdeki haziranın sonunda tarifeli uçuşlar başlıyor, hayırlı olsun." dedi.

- "Bizde dırdır, mış mış, yalan, dolan yok"

Mümkün olduğunca ihtiyaçları teker teker tamamlayacaklarını söyleyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Diyor ki 'Biz gelince her şey çok iyi olacak, bahar gelecek'. Tamam da ben de çıkıp söyleyeyim o zaman bunların söylemleriyle 'Efendim ben devam edersem beni Mars'a gönderecek, ben devam edersem denizin 5 bin metre altına yüzerek gireceğim'. Ya böyle şey olur mu? Ne öneriyorsun? Efendim diyor ki 'Biz gelince yurt dışından 300 milyar dolar gelecek'. Ya yalanını yesinler, nasıl gelecek izah et. Yok, kaynak yok. Kiminle görüştün, yok. Ne pazarlığı yaptın, yok. 'Ben gelince şöyle olacak' eee biz, siz gelince yaptıklarınızı da gördük, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesinde. Dizdiler arabaları Yenikapı'ya, 'bakın dediler israf' müdürlerin altındaki arabaları. Seçim bitti, üç katı yüksek fiyatla onları iade ettiler, yenisini ve daha fazlasını kiraladılar. Bunlar, 'namus şeref sözü' dediler, 'kimseyi işten çıkarmayacağız'. İlk gelir gelmez yaptıkları şey insanları işinden etmek oldu. Sonra da malum yerlerden getirip işe başlattılar. Yeter mi? Dünyanın yüzkarası bir toplantısını yaptılar. Ne toplantısı biliyor musunuz? Temel atmama toplantısı. Aslında kendi yüzlerini, durumlarını ortaya koyan bir şey. Ya bir siyasetçi, bir belediye başkanı, bir bakan temel atar, sonra da açılışına gider. Bunlar, 4 yıldır ne yaptı yok bir şey, sıfır. Ondan sonra da sadece konuşma, dırdır. Bizde dırdır yok, mış mış yok, yalan yok, dolan yok, ne var hizmet var. Onun için biz 'durmak yok yola devam' diyoruz."

Tüm seçmenlere ulaşacaklarını belirten Nebati, "Kefemiz boş değil. Geldik, hizmet ediyoruz. Hanımlar, gençler, kardeşlerimiz çalışmaya devam. Devam ki bu bayramın tadı daha güzel olsun, bu ülkenin önündeki engelleri kaldıralım, bu ülkenin beka sorunu haline gelenlere 'Sus ve otur' diyelim, 15 Temmuz'la ilgili intikam hazırlığı yapanların artık nefes alamayacakları bir zafer ilan edelim inşallah." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İSTANBUL-(Yeniden)OYUNCU RANA CABBAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER İSTANBUL-(Yeniden)OYUNCU RANA CABBAR SON YOLCULUĞUNA ...
Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın
Bakan Nebati, Mersin'de partililerle bayramlaşma programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Mersin'de partililerle bayramlaşma ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin ...
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Mersin'de partililerle bayramlaştı
YEREL HABERLER Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Mersin'de ...
Mersin'de yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari ...
Hafif ticari araç, alev alev yandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, alev alev yandı
Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL HABERLER Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Mersin'de av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü ancak fiyatlar artmadı
YEREL HABERLER Mersin'de av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü ...
(Yeniden) İSTANBUL-BAKAN AKAR, RAMAZANIN SON İFTARINI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE TCG ANADOLU'DA YAPTI
YEREL HABERLER (Yeniden) İSTANBUL-BAKAN AKAR, RAMAZANIN SON İFTARINI ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, takımın durumunu değerlendirdi:
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, ...
Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski daire başkanına "PKK üyeliği" davası
YEREL HABERLER Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski ...
Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (3)
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 ...
Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle ...
Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen itfaiye erinin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen ...
Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 ...
GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu biri itfaiye eri 4 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasındaki ...
Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" projelerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri ...
BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI
YEREL HABERLER BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.