Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Erdemli'de vatandaşlara hitap etti:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "300 milyar dolar getireceğim" ifadesine ilişkin, "Efendim diyor ki 'Biz gelince yurt dışından 300 milyar dolar gelecek'. Ya yalanını yesinler, nasıl gelecek izah et. Yok, kaynak yok. Kiminle görüştün, yok. Ne pazarlığı yaptın, yok." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Nebati, seçimlerde Mersinlilere güvendiklerini belirterek, "14 Mayıs akşamında saat 21.00'den sonra Cumhurbaşkanı'mızın zafer konuşmasını burada alkışlarla, Ankara'da da 'Elhamdülillah' diyerek kutlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

- "Türkiye Cumhuriyeti kendi gazını da çıkardı"

Karadeniz gazının karaya çıkarıldığını anımsatan Nebati, "Biz bu gazın sismik aramalarını yaparken 'Ne işiniz var? Türkiye bu işi yapamaz' dediler. Sismik gemilerimizle gazı aradık, bulduk. 'Gaz bulduk' dedik. 'Siz bulamazsınız' dediler. Dün gaz geldi. Şimdi diyorlar ki 'Bu gazı Putin mi verdi?' Ya Allah'tan kork. Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu Türkiye Cumhuriyeti kendi gazını da çıkardı. Bir teşekkür et ya." diye konuştu.

Nebati, muhalefetin Türkiye'nin icraatlarıyla övünemediğini dile getirerek, "İlk Togg'a binmeye başladığımızda 'Bütün bakanlar bir taneyle fotoğraf veriyor'... Şimdi bütün bakanlarımız bindi, satışa da başlandı. Sustular. Anlamıyorlar ki geçen bir tanesi 'Bunun egzozu yok' diyor. Ya elektrikli aracın egzozu olur mu? Kafa bu. Biz onun için çalışacağız, üreteceğiz." dedi.

- "Bunlar hiçbir şey beğenmezler"

Çeşmeli-Kız Kalesi Otoyolu'nun 27 Nisan'da temelini atacaklarını belirten Nebati, Erdemli Sorgun Barajı'nı tamamladıklarını, buranın açılışa hazır olduğunu söyledi.

Hem ülke hem Mersin bazında çalıştıklarını vurgulayan Nebati, Mersin-Gülnar yolu nükleer enerji santrali kavşağında 420 metre viyadük ve üst geçidin hazır olduğunu, açılışlarının yapılacağını ifade etti.

Akdeniz Sahil Yolu Aydındık-Gözce arasında 3 tünel ve bir viyadük olmak üzere toplam 5,6 kilometrelik yolun da açılışa hazır olduğunu bildiren Nebati, "2024'ün sonunda da inşallah hızlı trenle Mersin'den Adana'ya, oradan da Gaziantep'e 2 saat 15 dakikada gideceğiz. Bunlar bunu da beğenmiyor, hiçbir şey beğenmezler. Şimdi inşallah herkesin beklediği, bütün Mersinlilerin beklediği, aslında Adana'nın da beklediği Çukurova Bölgesel Havaalanı'mız var. Adana da Mersin de rahatlayacak. İnşallah önümüzdeki haziranın sonunda tarifeli uçuşlar başlıyor, hayırlı olsun." dedi.

- "Bizde dırdır, mış mış, yalan, dolan yok"

Mümkün olduğunca ihtiyaçları teker teker tamamlayacaklarını söyleyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Diyor ki 'Biz gelince her şey çok iyi olacak, bahar gelecek'. Tamam da ben de çıkıp söyleyeyim o zaman bunların söylemleriyle 'Efendim ben devam edersem beni Mars'a gönderecek, ben devam edersem denizin 5 bin metre altına yüzerek gireceğim'. Ya böyle şey olur mu? Ne öneriyorsun? Efendim diyor ki 'Biz gelince yurt dışından 300 milyar dolar gelecek'. Ya yalanını yesinler, nasıl gelecek izah et. Yok, kaynak yok. Kiminle görüştün, yok. Ne pazarlığı yaptın, yok. 'Ben gelince şöyle olacak' eee biz, siz gelince yaptıklarınızı da gördük, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesinde. Dizdiler arabaları Yenikapı'ya, 'bakın dediler israf' müdürlerin altındaki arabaları. Seçim bitti, üç katı yüksek fiyatla onları iade ettiler, yenisini ve daha fazlasını kiraladılar. Bunlar, 'namus şeref sözü' dediler, 'kimseyi işten çıkarmayacağız'. İlk gelir gelmez yaptıkları şey insanları işinden etmek oldu. Sonra da malum yerlerden getirip işe başlattılar. Yeter mi? Dünyanın yüzkarası bir toplantısını yaptılar. Ne toplantısı biliyor musunuz? Temel atmama toplantısı. Aslında kendi yüzlerini, durumlarını ortaya koyan bir şey. Ya bir siyasetçi, bir belediye başkanı, bir bakan temel atar, sonra da açılışına gider. Bunlar, 4 yıldır ne yaptı yok bir şey, sıfır. Ondan sonra da sadece konuşma, dırdır. Bizde dırdır yok, mış mış yok, yalan yok, dolan yok, ne var hizmet var. Onun için biz 'durmak yok yola devam' diyoruz."

Tüm seçmenlere ulaşacaklarını belirten Nebati, "Kefemiz boş değil. Geldik, hizmet ediyoruz. Hanımlar, gençler, kardeşlerimiz çalışmaya devam. Devam ki bu bayramın tadı daha güzel olsun, bu ülkenin önündeki engelleri kaldıralım, bu ülkenin beka sorunu haline gelenlere 'Sus ve otur' diyelim, 15 Temmuz'la ilgili intikam hazırlığı yapanların artık nefes alamayacakları bir zafer ilan edelim inşallah." ifadesini kullandı.

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