Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Silifke'de vatandaşlara hitap etti:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Silifke'de vatandaşlara hitap etti:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Silifke'de vatandaşlara hitap etti:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Karadeniz doğal gazına ilişkin, "Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? 'Gazı Putin veriyor.' Ya sen anlamazsın, Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin. Sen bir eziksin. Türkiye'nin yapamayacağını düşünüyorsun. Gazı, Türk mühendisleri, sismik gemileri buldu, sondajları çıkardı ve millete bir ay bedava veriyor. Sen git ağla. Biz işimizi yapıyoruz." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Silifke İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğini belirterek, "Yetmez, bu yol arkadaşlığımı 14 Mayıs'ı zaferle taçlandıracağım. 15 Temmuz'un intikamını almak için bir araya gelmeye çalışanlara öyle bir ders vereceğim ki terör örgütleri, onların uzantıları ve arkasındakiler bir daha Türkiye'ye yan gözle bakmayacaklar." diye konuştu.

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan tüm krizlere rağmen vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Nebati, bu süreçte Türkiye'nin en başarılı ülkelerden biri olarak öne çıktığını söyledi.

Nebati, eğilmediklerini ve sadece Allah'ın huzurunda alınlarını secdeye koyduklarını ifade ederek, "Ama onlar seccadenin bile farkına varmadan ayakkabılarıyla üzerine basarlar. Onun için 'Efendim bilmiyordum...' Zaten bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilsen ayakkabınla basar mısın? Basmazsın." değerlendirmesinde bulundu.

Bazılarının mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynadığını aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle... Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?' Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz."

- "İlk geldiğiniz gün İstanbul'da insanları işten çıkardınız"

Muhalefeti eleştiren Nebati, "Tam dört aydır soruyorum bunlara. Ya arkadaş sen IMF'ye gidecek misin, gitmeyecek misin? Çık de ki 'Ya gideceğim, ya gitmeyeceğim.' Asla cevap yok. Peki sen iktidara gelirsen faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Bunun cevabını ver. 'Ya biz gelince iyi olacak...' Seni büyükşehirlerde gördük. İnsanlara 'Namus sözü, işten çıkarmayacağız.' dediniz. İlk geldiğiniz gün İstanbul'da insanları işten çıkardınız." diye konuştu.

- "Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin"

Nebati, Karadeniz doğal gazının karaya çıkarıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? 'Gazı Putin veriyor.' Ya sen anlamazsın, Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin. Sen bir eziksin. Türkiye'nin yapamayacağını düşünüyorsun. Gazı, Türk mühendisleri ve sismik gemileri buldu. Sondajları çıkardı ve millete bir ay bedava veriyor. Sen git ağla. Biz işimizi yapıyoruz. Bunlar Devrim otomobilini, İHA'ları, SİHA'ları da engellediler. Türkiye'nin 1970'lerde Akkuyu'yu açması gerekirken nükleer santralleri yaptırtmadılar. Meğerse hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyormuş."

Çok çalışmaya devam edeceklerini anlatan Nebati, seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini ifade etti.

Nebati, tek devlet, millet, bayrak ve vatan şiarında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü biz, iriyiz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Biz bunu söyleye söyleye bunların ezikliğini belki tedavi edebiliriz. Türk bayrağı güçlü, Türkiye'de okunan ezan kuvvetli. Seccadeye saygı güçlü, ailemiz sağlam. Biz 'bayrak' diyoruz, LGBT'ye de karşıyız. Biz 'aile' diyoruz, medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Biz 'üretim' diyoruz, ülkeyi büyütüyoruz. Biz büyüme diyoruz, güçlü hale geliyoruz."

Kendilerini ötekileştirdikleri zaman bile boyun eğmediklerine anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"Bizi ötekileştirdikleri, okullarımızı kapattıkları, kızlarımızın başını zorla açtıklarında bile onların önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunlar dışarıdan talimatları alırlar, 'Baş üstüne' derler. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'la bayrağımız elimizde, gerekirse tanklarla savaşırız Allah'ın izniyle. Yolumuza devam edeceğiz. Bizi kimse durduramaz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın (2)
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Erdemli'de vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Erdemli'de ...
İSTANBUL-(Yeniden)OYUNCU RANA CABBAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER İSTANBUL-(Yeniden)OYUNCU RANA CABBAR SON YOLCULUĞUNA ...
Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın
Bakan Nebati, Mersin'de partililerle bayramlaşma programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Mersin'de partililerle bayramlaşma ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin ...
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Mersin'de partililerle bayramlaştı
YEREL HABERLER Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Mersin'de ...
Mersin'de yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari ...
Hafif ticari araç, alev alev yandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, alev alev yandı
Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL HABERLER Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Mersin'de av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü ancak fiyatlar artmadı
YEREL HABERLER Mersin'de av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü ...
(Yeniden) İSTANBUL-BAKAN AKAR, RAMAZANIN SON İFTARINI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE TCG ANADOLU'DA YAPTI
YEREL HABERLER (Yeniden) İSTANBUL-BAKAN AKAR, RAMAZANIN SON İFTARINI ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, takımın durumunu değerlendirdi:
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, ...
Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski daire başkanına "PKK üyeliği" davası
YEREL HABERLER Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski ...
Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (3)
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 ...
Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle ...
Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen itfaiye erinin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen ...
Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 ...
GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu biri itfaiye eri 4 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasındaki ...
Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" projelerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.