ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz, Williams 15, Gray 25, Hayes 19, Özge Özışık, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Holingsvorth 7

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 11, Meesseman 19, Mc Bride 4, Stewart 18, Merve Aydın, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 18, Gizem Başaran Turan, Stokes

1. Periyot: 21-20

Devre: 37-41

3. Periyot: 56-60





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-68 yendi.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan ve play-off yarı finalinde BOTAŞ'ı 2-0 geçerek adını finale yazdıran Mersin ekibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 yenerek eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding ile final serisinde karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk karşılaşmasına hızlı başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti.

Şerife Alperi Onar'ın elinden bulduğu 3'lüklerle oyuna ortak olan Fenerbahçe, Hayes'i durdurmakta güçlük çekince Mersin ekibi ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyotta Meesseman ve Stewart ikilisiyle pota altında etkili olan Fenerbahçe, skora dengeyi (32-32) getirdi. Şerife Alperi Onar'ın da destek vermesiyle öne geçen sarı-lacivertliler soyunma odasına 41-37 üstünlükle gitti.

İyi oyunu sürdürdüğü üçüncü periyodu 60-56 önde tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, son periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyerek karşılaşmayı 75-68 kazandı.

Bu skorla Fenerbahçe Alagöz Holding seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ikinci maçı yarın 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

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