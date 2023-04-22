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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz, Williams 15, Gray 25, Hayes 19, Özge Özışık, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Holingsvorth 7

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 11, Meesseman 19, Mc Bride 4, Stewart 18, Merve Aydın, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 18, Gizem Başaran Turan, Stokes

1. Periyot: 21-20

Devre: 37-41

3. Periyot: 56-60


MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-68 yendi.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan ve play-off yarı finalinde BOTAŞ'ı 2-0 geçerek adını finale yazdıran Mersin ekibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 yenerek eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding ile final serisinde karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk karşılaşmasına hızlı başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti.

Şerife Alperi Onar'ın elinden bulduğu 3'lüklerle oyuna ortak olan Fenerbahçe, Hayes'i durdurmakta güçlük çekince Mersin ekibi ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyotta Meesseman ve Stewart ikilisiyle pota altında etkili olan Fenerbahçe, skora dengeyi (32-32) getirdi. Şerife Alperi Onar'ın da destek vermesiyle öne geçen sarı-lacivertliler soyunma odasına 41-37 üstünlükle gitti.

İyi oyunu sürdürdüğü üçüncü periyodu 60-56 önde tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, son periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyerek karşılaşmayı 75-68 kazandı.

Bu skorla Fenerbahçe Alagöz Holding seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ikinci maçı yarın 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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