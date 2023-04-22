Mersin'de evde çıkan yangında üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı.



Buluklu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat'ın öldüğünü, Nisa Cesur'un ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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