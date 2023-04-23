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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de Türk ve Rus öğrenciler, 23 Nisan'ı birlikte kutladı

AA

Mersin'de Türk ve Rus öğrenciler, 23 Nisan'ı birlikte kutladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Türk ve Rus öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.

Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sezgin, törende, hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk ve Rus öğrencilerin 23 Nisan'ı beraber kutladığını söyleyen Sezgin, "Bugün, 103 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, ilk Milli Meclis olan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır." diye konuştu.

Törende, Türk ve Rus öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu ve şiirler okundu.

Kutlama programı, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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