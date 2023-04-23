Mersin'de ağabeyini öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde ağabeyini tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan Oğuz Ö. (37) ve kardeşi H.Ö. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada H.Ö, iddiaya göre ağabeyine tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.



İkamete giren ekipler, Oğuz Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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