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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de 23 Nisan etkinliğinde konuştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de 23 Nisan etkinliğinde konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gençlere ve kadınlara güvenenlerin yolda kalmayacağını belirterek, "Bu çocuk bayramında inşallah hep beraber çocuklarımızı eğlendirirken, gençlerimizle beraber olurken, Allah'ın izniyle yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Nebati, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Mersin sahil bandındaki Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, çocuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Etkinliğe Togg ile geldiklerini aktaran Nebati, Türkiye'nin yıllardır hayali olan yerli otomobilin üretiminin önemini anlattı.

Nebati, Togg ile gurur duyduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çocukken anlatırlardı, bizim zamanımızda Devrim araçları varmış. Maalesef sırf akaryakıt koymadıkları için üretim engellenmiş. Uçaklar için hazırlıklar yapılmış, engellenmiş. Niye biliyor musunuz? Türkiye 21. yüzyıla güçlü girmesin diye. Maalesef şu ülkenin içerisindeki bir kısım insanlar da bunlara destek vermişler ama bilmedikleri bir şey var. 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren gençliğe, kadına, bayrağa, vatana, devlete önem veren, herkesi başının tacı olarak bilen, teknolojiyi de çok iyi kullanan Recep Tayyip Erdoğan gelecekmiş. Şimdi geldi. Ne oldu? Bak ben buraya ilk günden beri Togg ile geliyorum. Hayalimizdi."

Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları ve gemileri olan bir ülkeye dönüştüğüne dikkati çeken Nebati, "Biz çocukluğumuzda kitabı masamızda bulamazdık. Şimdi okullar açıldığında gençlerimizin tamamı masanın üzerinde kitabı buluyor mu? Buluyor. Bizim zamanımızda bilgisayar, sosyal medya, şu, bu yoktu. Şimdi elhamdülillah. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, internetimizle teknoloji yakaladık mı? Yakaladık. Üretimimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Neymiş? Gençlere güveneceksin." ifadesini kullandı.

- Mersin'de TEKNOFEST düzenlenecek

Nebati, programa gelmeden önce Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile görüştüğünü, bir süre sonra Mersin'de Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) düzenleyeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin çocuklara ihtiyacı olduğuna işaret eden Nebati, "Gençlere ve kadına güvenen, çocuğunun geleceğiyle ilgili doğru iş yapan yolda kalmaz. Dolayısıyla da bu çocuk bayramında inşallah hep beraber çocuklarımızı eğlendirirken, gençlerimizle beraber olurken, Allah'ın izniyle yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz. Bu bayram çocukların bayramı ama çocukların geleceğine ilişkin sen doğru bir iş yapmazsan olmaz. Bütün çocuklarımızı biz en iyi şekilde yetiştireceğiz, büyüteceğiz, üniversitelere hazırlayacağız. Sadece Mersin'de 2'si kamu olmak üzere 4 üniversitemiz var." dedi.

Nebati, kendilerinin zamanda belli illerde üniversitelere gidebildiklerini, şimdilerde ise Türkiye'nin dört bir yanında eğitim imkanı sunduklarını dile getirdi.

- "Her alanda ileri boyuta gidiyoruz"

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntılara çare olduklarını aktaran Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gençliğimizde, annelerimizi, babalarımızı hastanelere götürmek için ambulans bulamazken, ambulanslarla şu anda inşallah kısa bir süre içerisinde hastamıza ulaşabiliyor muyuz? Ulaşıyoruz. Hastamızı gelip götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Onun için biz her yerde hastane ve şehir hastaneleri inşa ettik mi? Ettik. Şehir hastanelerini inşa ederken maalesef birçok kendini bilmez, 'Bunları niçin inşa ediyorsunuz?' diye yolumuzu kesmeye çalıştılar. Ne oldu salgında? Elhamdülillah, bir tane salgından dolayı hasta olan kardeşimizi yolda bırakmadık. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Yollarımızla, okullarımızla, araçlarımızla, İHA'larımızla her alanda ileri boyuta gidiyoruz."

- "Her türlü provokasyona ve engellemeye rağmen yolumuza devam edeceğiz"

Nebati, karşılaştıkları engellemelere hizmet üreterek cevap vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin hizmet edenlerine maalesef birtakım provokatörler gelirler ve müdahale ederler. Bu bazen bir toplantıda, etkinlikte, uçağın ve otomobilin yapımında, hastanede, yolda, köprüde olur. Hep aynıdır. Hayatları provokasyonla geçiyor, sürekli düzeni bozmak üzerine kuruludur, toplumun büyük bir kısmının kabul ettiği, sessiz çoğunluğun 'Evet' dediği işlere 'Hayır' demektir. Biz her türlü provokasyona, engellemeye, yanlışa rağmen yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza devam ederken birileri bizi engellemeye çalışır, provokasyon yapar, provokatif davranırsa eğer onlara cevabımız kavgayla değil, hizmet etmekle olur. Her türlü eksikliğimizi 21 yıldır nasıl giderdiysek, bundan sonra da hizmetimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizlerde ötekileştirme, yalnızlaştırma, beğenmeme, göz ucuyla, yan bakma yok. Bizde hizmet var."

Etkinliğe katılan çocuklar, Atatürk Parkı'nda kurulan oyun alanlarında gönüllerince vakit geçirdi, Togg'a binme deneyimi yaşadı.

Programda, şarkıcılar Sinan Akçıl ve Tuğçe Kandemir de sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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