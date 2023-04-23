ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

Bayramda AVM'ler açık mı kapalı mı?

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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Orkun Yurttaş,

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz 6, Williams 12, Gray 15, Hayes 14, Özge Özışık 2, Gökşen Fitik 11, Sinem Ataş 11, Esra Ural Topuz

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 8, Meesseman 19, Stewart 26, Merve Aydın 3, Stokes, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 13,

1. Periyot: 22-23

Devre: 41-42

3. Periyot: 52-65

Beş faulle çıkanlar: Sinem Ataş (39.57)





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 83-76 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.



Ligde normal sezonu lider tamamlayan ve play-off yarı finalinde BOTAŞ'ı 2-0 geçerek adını finale yazdıran Mersin ekibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 yenerek eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding ile final serisinin ikinci maçında karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı atılan sayılarla geçti. Fenerbahçe bu çeyreği 23-22 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda başında Chelsea Gray'in etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Mersin ekibi, çeyreğin son dakikalarında potasında gördüğü sayılarla soyunma odasına 42-41 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte rakibine oranla etkili oynayan Fenerbahçe Alagöz Holding, farkı 13'e çıkararak periyodu 65-52 önde tamamladı.

Savunmada tedbirli oynayan Fenerbahçe, aradaki farkın açılmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 83-76 galip ayrıldı.

Bu skorla Fenerbahçe Alagöz Holding seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacak. Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Başkan Koç, galibiyet sonrası oyuncuları kutladı.

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