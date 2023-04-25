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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de gençlerle buluştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de gençlerle buluştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ben gençliğime güveniyorum" denildiği için şu anda gençlerin başarı üzerine başarı ortaya koyduğunu söyledi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Akdeniz ilçesi Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Nebati, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in çok güzel bir şehir olduğunu ifade etti.

Milletvekili adayı olduğunu öğrendikten sonra hemen kente gelerek çalışmalara başladığını belirten Nebati, kısa sürede insanlarla kaynaştığını dile getirdi.

Nebati, kentte çeşitli konularda yaptırdığı kamuoyu yoklaması sonucu Mersin'de gençlerin AK Parti'ye ilgi gösterdiğini gördüklerini söyledi.

- "Cumhurbaşkanı'mız Mersin'e önem veriyor"

Mersin'de gençler için özellikle teknoloji ve bilişim alanlarında önemli çalışmalara imza atacaklarını belirten Nebati, "Cumhurbaşkanı'mız Mersin'e önem veriyor. Her dönem ekonomiyle ilintili, doğrudan ya da dolaylı mutlaka bir bakan gönderiyor. Bizi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak buraya hizmet etmeye gönderince başladık, inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Nebati, gençlik çağlarında zorlu dönemlerden geçtiklerini ifade ederek, "O dönemde bir tecrübe edindim. Bizi çok ötekileştirdiler. 'Sen dindarsın' diyerek yan gözle baktılar. 'Sen başörtülüsün' diye kızlarımızın başörtüsünü okullara giderken aldılar. 'Sen Urfalısın, dolayısıyla da Kürt'sün, onun için Kürtçe konuşamazsın' dediler. Bu şekilde ötekileştirmelere tabi tutulduk." dedi.

- "Kültürel anlamda çok değişikliklere imza attık"

İktidara geldikten sonra ötekileştirmeyi ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"İzmir'deki de bizim kardeşimiz, Kars'taki de bizim yoldaşımız, Isparta'daki de bizim canımız. Bizim 21 yıllık iktidarımız döneminde hiç kimseyi ötekileştirmeme noktasındaki asıl kaynak da budur. Bakacaksın ki kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ne olduğunu hissettireceksin. Onun için bize yaptıklarını biz yapmadık, yapmayacağız. Asla izin vermeyeceğiz çünkü üniversitedeki samimi arkadaşlardan birisinin, ben 2010'lu yıllarda Alevi olduğunu öğrendiğimde kahroldum. Niye söylemedin? 'Söyleyemezdim' diyor. Söyleyemiyordu. Onun için biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde 21 yıldır kültürel anlamda çok değişikliklere imza attık."

Nebati, AK Parti'nin, iktidara geldikten sonra gençlere yönelik önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Şu anda gençlerin her alanda üretim yaptığını dile getiren Nebati, "Çünkü gençlere yol verildi. 'Ben gençliğime güveniyorum' denildiği için şu anda gençlerimiz başarı üzerine başarı ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin başarısının görmezden gelindiğini belirten Nebati, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik birçok proje gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini dile getiren Nebati, yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Nebati, konuşmasının ardından gençlerle öz çekim yaptı, katılımcılarla alanda bulunan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un önünde fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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