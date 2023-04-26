Mersin'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada darbedilen sürücü öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafik kazası nedeniyle çıkan kavgada darbedilmesi sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Veysel Kaya'nın (23) kullandığı motosiklet, Yunus Emre Mahallesi'nde yolda yürüyen K.E'ye (21) çarptı.

Kazanın ardından sürücü ile K.E. ve yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Darbedilmesi sonucu yaralanan Kaya, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Evli ve bir çocuk babası Kaya'nın cenazesi, hastane morgundaki işlemlerin ardından toprağa verildi.

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