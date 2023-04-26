Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilişkin "4 Mayıs'ta test uçuşuna indiriyoruz uçağı. Haziranın sonuna tarifeli uçuşlar. Bölgesel olarak Çukurova'ya en iyi hizmeti verecek." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, seçim araçlarıyla merkez Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde şehir turu yaptı, vatandaşları selamladı, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Daha sonra Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın nisan ayı meclis toplantısına katılan Nebati, Mersin'e hizmet için geldiğini ve talep edilen konuları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Yaşanan deprem sonrasında işlere devam ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati, son 21 yılda elde edilen kazanımları doğru şekilde kullandıklarını aktardı.

"Türkiye karşı karşıya kalmış olduğu küresel veya her türlü krizi adeta aşılanmış gibi aldı, bünyeyi biraz daha güçlendirdi ve yoluna o şekilde devam etti." diyen Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok şeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Daha hızlı yürümeye devam edeceklerine değinen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Esnafımız... Bakın ben çarşıda dolaşıyorum. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bugün arkadaşlara da aynı şeyi söyledim. Dün de esnafa da aynı şeyi söyledim. Bayramın ertesi günü normal şartlar altında bir konfeksiyona girersiniz. İşlerin durulduğunu hissedersin. Niye? Bayram öncesinde yoğun alışveriş yapılmıştır. Bayram sonrasında da şöyle bir sakinlik beklersin değil mi? Gelin çıkalım. Ben çıktım dolaştım ve esnafta bir canlılık olduğunu, işlerin devam ettiğini görmesi açısından da çok mutlu da oldum."

- "Biz hizmet erbabıyız, hizmet yapmaya geldik"

Mersin'e bu zaman kadar birçok yatırım yaptıklarını aktaran Nebati, "Biz hizmet erbabıyız, hizmet yapmaya geldik. Buraya kamplaşmaya, kavga etmeye, yerel siyasetle kavga ederek günümüzü geçirmeye gelmedik. Tek bir işimiz var, hizmetkarlık yapmak, üretmek." diye konuştu.

Nebati, kentin hizmeti hak ettiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Niye? Üretiyor, büyüyor. Daraldığı yerde de diyor ki, 'önümü açarsan katma değer sağlayacağım'. O zaman bizim işimiz gelen bu taleplerin karşılanması noktasında her türlü adımı atmak. Sulama birliği, limon... İnşallah şu anda hazır göletler, barajlar var. Bunların karşılanması, toprakla suyunun buluşması için cumartesi başlıyoruz. Müjdeyi verebiliriz, borularımız hepsi gidiyor. Havaalanı uzun yıllardır bitmedi. 4 Mayıs'ta test uçuşuna indiriyoruz uçağı. Haziranın sonuna tarifeli uçuşlar. Bölgesel olarak Çukurova'ya en iyi hizmeti verecek. Mallarımızı satacağız, uluslararası iniş çıkışlar gerçekleştirilmiş olacak."

Ayrım yapmadan 81 ilin tamamına hizmet ettiklerini belirten Nebati, "Yarın Cumhurbaşkanımız yollarla, otobanla ilgili gerekli açıklamaları yapacak. Sulamayla ilgili buradan söyleyeyim. Açık bir şekilde söylüyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Strateji ve Bütçe Başkanlığında. Çünkü o bizim planlamayı en iyi yapan merkez konumundaki yer. O kalkınma planlarını yaparken neyin optimal olup olmadığına bakar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda meclis üyeleriyle görüştü.









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