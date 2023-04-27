Mersin'deki dayanışma konserinin geliri depremzedelere bağışlandı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Orkestrası'nın, depremlerden etkilenen afetzedeler için verdiği konserden toplanan gelir 32 öğrenciye dağıtıldı.
Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Nisan'da Mersin Uluslararası Limanı (MIP) işbirliğinde, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen MDOB Orkestrası konserinden 200 bin lira toplandı.
Toplanan paralar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Mersin'e yerleşerek Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyan 32 afetzede öğrenciye dağıtıldı.