Mersin'de yangın nedeniyle 4 kişinin öldüğü fabrikada insan kemikleri bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 8 gün önceki yangında biri itfaiye eri 4 kişinin öldüğü mobilya fabrikasının enkazında kayıp işçiye ait olduğu değerlendirilen kemiklere ulaşıldı.

Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada 19 Nisan'da çıkan yangında, soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu itfaiye eri ve 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından iş yerinde olduğu değerlendirilen kayıp 1 işçiye ulaşmak için çalışmalar devam etti.

İşletmenin üst kısmındaki demir yığınları arasında kemik kalıntıları gören işçiler, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yönlendirildi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çıktıkları üst kattaki molozların 3 ayrı noktasında bulunan insan kemiklerini inceledi.



Kayıp işçiye ait olduğu değerlendirilen kemikler, kesin olarak kime ait olduğunun tespit edilmesi için detaylı incelenmesi amacıyla laboratuvara götürüldü.

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin tespiti için DNA incelemesi de sürüyor.

Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada 19 Nisan'da çıkan yangında soğutma çalışmaları sırasında tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya ve 3 işçinin cenazeleri ekiplerin çalışmasıyla çıkarılmış, iş yerinde olduğu değerlendirilen bir işçiye ulaşmak için de çalışma başlatılmıştı.

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