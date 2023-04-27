Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Grossi, Akkuyu NGS'deki törende konuştu:

MERSİN (AA) - Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), Türkiye için uzun yıllar temiz nükleer enerji üreteceğini söyledi.

Grossi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde bugün yeni bir aşamaya girdiğini, ülkenin nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kucakladığını belirtti.

Ekonomik kalkınma ve ilerlemede enerjinin önemini vurgulayan Grossi, bunu gerçekleştirirken çevreye zarar verilmemesinin önemli olduğunu anlattı.

Grossi, küresel ısınma ve iklim değişikliği çağında yaşanıldığını dile getirerek, "Nükleer enerji, temiz bir enerji kaynağı olarak bugün ziyaret ettiğim bu olağanüstü tesiste çok önemli gelişmeler sağlayacak ve temiz enerjinin yüzde 10'undan fazlasını ülkeye temin edecek. Ne kadar önemli bir özellik, ne kadar kısa bir süre içerisinde bu ülke için ne kadar büyük bir başarı." dedi.

Nükleer enerjinin beraberinde birçok iyilik ve sorumluluk getirdiğini ifade eden Grossi, "Uluslararası Atom Enerji Ajansı, bu projenin en başından itibaren içinde yer alıyor. Proje çerçevesinde teknik yardım sunuyor, aynı zamanda bu tesisin gerçekleşmesinde Türk iş gücünü Rus ortaklarıyla birlikte destekliyor. Bu sayede Türkiye'deki bağımsız düzenleyici, her türlü olanağa sahip olacak, gerekli güvenlik standartları bu sayede uygulanabilecek." diye konuştu.

Grossi, Akkuyu NGS'nin Türkiye'ye uzun yıllar hizmet edeceğini belirterek, "Nükleer güç her zaman iyiliğe hizmet etmeli. Nükleer tesislerden sadece iyi şeyler çıkmalı." ifadesini kullandı.

Nükleer enerjinin öneminden bahseden Grossi, "Bu Cumhuriyet bu yıl 100. yıl dönümünü kutluyor ve 100 yıl içerisinde Akkuyu, ülke için temiz nükleer enerjiyi üretmeye halen devam ediyor olacak. Bu konuda Uluslararası Atom Enerji Ajansına sürecin her adımında güvenebileceğinizi temin ederim." şeklinde konuştu.

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