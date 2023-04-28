Erdemli'de dolu etkili oldu

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MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu.

İlçeye bağlı Koramşalı, Arslanlı, Çamlı ve Karafrenk mevkilerinde öğle saatlerinde sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi.

Koramşalı ile Arslanlı arasındaki bağlantı yolu dolu nedeniyle beyaza büründü.



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