Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 2 genç kız hayatını kaybetti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

B.E. idaresindeki 34 FHC 117 plakalı otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle S.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, otomobildeki Derya Özdemir (18) ile Kadriye Düz'ün (19) hayatını kaybettiğini, B.E'nin yaralandığını belirledi.

Genç kızların cenazeleri, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye götürülen B.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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