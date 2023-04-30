MHP Erdemli İlçe Başkanı Serin'den partilerinin pankartının indirilmesine tepki

MERSİN (AA) - MHP Erdemli İlçe Başkanı Fatih Serin, partilerine ait pankartların bulunduğu yerden indirilmesine tepki gösterdi.

Serin, ilçe teşkilat binasında gazetecilere, Tömük Mahallesi'nde bulunan partilerine ait pankartların dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce indirildiğini belirtti.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Serin, şöyle devam etti:

"Dün, saat 23.00 sıralarında Tömük Mahalle'mizde asılı olan pankartlarımızı kimliği belirlenmeyen birtakım kişiler tarafından yere indirilmiştir. Demokratik bir ülkede yaşıyor, demokrasinin gereğini yapmaya çalışıyor ve bunun için mücadele veriyoruz. Bu tür menfur saldırılar ülkemize, milletimize kesinlikle fayda getirmeyecektir. Bunu yapanları esefle kınıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni böyle bir çarkın içerisine çekmeye çalışanlara şimdiye kadar müsaade vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Biz yolumuza devam ediyoruz."



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