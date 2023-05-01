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Bakan Dönmez: "Kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğal gazdan yararlanacak"

AA

Bakan Dönmez: "Kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğal gazdan yararlanacak"

MERSİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kartlı sayaç kullanan tüketicilerin de 1 aylık ücretsiz doğal gaz hakkından yararlanacağını bildirdi.

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni sonrası nükleer yakıt ve yerli doğal gaza ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'dan gelen yakıtların şu anda güvenli bir yerde depolandığını kaydeden Dönmez, "Reaksiyonun başlaması için onları reaktörün iç kabinine yerleştirmemiz gerekecek. Bu aşamada bazı testler var, enstrümanların yerleştirilmesiyle ilgili bazı süreçlerimiz var. Bunlar da 1 yıl içerisinde bitecek. Böylelikle Türkiye'nin ilk nükleer santralinde 1 yıl içinde elektriği üretmiş olacağız." dedi.

Dönmez, Akkuyu NGS'de ilk reaktörün ardından diğer 3 reaktörün de birer yıl arayla devreye gireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin nükleer serüveni maalesef geç başladı ancak hızlı yol katetmek istiyoruz. Akkuyu'nun ardından ikinci ve üçüncü nükleer santralimiz içinde çalışmalara başladık. İkinci santral için Sinop'ta bir çalışmamız var. ÇED raporu tamam. Zemin etütleri gibi yapılması gereken çalışmalar var onları bir taraftan ilerletiyoruz. Kiminle yapacağımız henüz net değil ama dünyada zaten bu teknolojiye sahip çok fazla ülke yok. Olan bütün ülkelerle de görüşeceğiz. Ülkemizin menfaatleri açısından hangisi uygunsa onlarla ilerleyeceğiz."

Nükleer santralin bazı ülkeler tarafından yeşil enerji olarak kabul edildiğine dikkati çeken Dönmez, "Sadece hava yoluyla gelen 3 tırlık taze nükleer yakıt 2 milyon tondan fazla kömüre eş değer." bilgisini paylaştı.

- Ücretsiz doğal gaz için dağıtım şirketlerinin faturalama yazılımlarında değişiklikler devam ediyor

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 aylık ücretsiz doğal gazın detaylarını da açıkladı.

Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin artırdığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini belirten Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz olduğunu söyledi.

Dönmez, Karadeniz'den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karada yakıldığını anımsatarak, "Orada hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdeleri olmuştu. Bunların birincisi, 1 ay tüm konutlarda doğal gazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise 1 yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğal gazın ücretsiz olmasıydı." diye konuştu.

Sürecin detayları hakkında bilgi veren Dönmez, "Bayramdan hemen sonra harekete geçtik. Doğal gaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, 24 Nisan itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmadığını, sehven yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesinin yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.' Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek."

- Kartlı sayaç kullananlar için EPDK ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde

Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğal gaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğal gazdan yararlanacak." dedi.

Yerli gazı karada yakma işleminin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Dönmez, "Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. BOTAŞ o bölgede doğal gaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi'nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor." ifadelerini kullandı.

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