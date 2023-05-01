İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin mitinginde konuştu:

MERSİN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İlk yapacağımız şey, temmuz ayının başında bütün emekli ve emekçilerimize yüzde 50 zam yapmaktır." dedi.



Akşener, Mersin Millet Bahçesi yanında düzenlenen mitingde, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini alacaklarını belirten Akşener, "İlk yapacağımız şey, temmuz ayının başında bütün emekli ve emekçilerimize yüzde 50 zam yapmaktır." ifadesini kullandı.

Akşener, 14 Mayıs'taki seçimin önemini anlatarak, "Seçimler seçmenin bayramıdır. Beğendiğinize oy vereceksiniz, beğenmediğinizi göndereceksiniz. Dolayısıyla bu siyasetçi denilen tayfa sizi ikna etmek için hizmetini, hizmet anlayışını, vizyonunu, yapacaklarını, projelerini anlatmak zorunda." diye konuştu.

Seçimi kazandıklarında gençlere iş buluncaya kadar 2 bin 500 lira maaş ödeyeceklerini ifade eden Akşener, Kurban Bayramı'nda da emeklilerin hesabına 15 bin lira kurban parası yatıracaklarını aktardı.

Akşener, köylerde okullar açacaklarını ve buralara öğretmen tayin edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Veteriner ve ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Genç bir çift, köyde yaşayıp tarım mı yapmak istiyorsunuz? Karı koca, ikinizin de sizin SSK ya da Bağ-Kur primlerinizi devlet olarak biz ödeyeceğiz çünkü üretmeden Türkiye kalkınamaz. Gıdanın pandemi döneminde beka gibi önemli olduğunu, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Havza bazlı tarım yapılacak, toprağınızda ne ekmeniz gerektiğini söyleyeceğiz. Yetiştirdiğiniz ürün ne ise satın alacağımızı ilan edeceğiz. Düşük çıkarsa ilan ettiğimiz parayı alacaksınız. Yüksek çıkarsa fiyat, cebinize ekstradan para girecek."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de konuşma yaptığı mitingde, İYİ Parti Mersin milletvekili adayları tanıtıldı.

Öte yandan, miting sırasında rahatsızlık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

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