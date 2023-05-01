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Mersin'de HÜDA PAR'ın tanıtım standındaki 3 partili darbedildi

AA

Mersin'de HÜDA PAR'ın tanıtım standındaki 3 partili darbedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) tanıtım standındaki 3 partili darp sonucu yaralandı.

HÜDA PAR İl Gençlik Kollarınca, seçim çalışmaları kapsamında Çilek Mahallesi'nde tanıtım standı kuruldu.

Standa gelen bir grup, tartıştıkları partinin gençlik kolları üyeleri B.K, Y.O. ve Ş.E'yi darbederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay sırasında havaya ateş ettiği ileri sürülen B.B'yi gözaltına aldı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Milletvekili adayından açıklama

AK Parti listesinden Mersin milletvekili adayı olan HÜDA PAR'lı Faruk Dinç, stant önünde düzenlenen basın açıklamasında, olayda 3 partilinin yaralandığını söyledi.

Partililerinin stantta tanıtım yapmayı amaçladığını belirten Dinç, "Bu saldırının failleri, gece gündüz sürekli partimiz hakkında olur olmaz iftiralar atan CHP'dir, HDP'dir, PKK'dır ve onların aveneleridir." diye konuştu.

Dinç, seçim sürecinin hizmette yarış süreci olduğuna inandıklarını dile getirerek, "İnşallah bu seçim süreci sükunetle, huzur ve barış içerisinde bitecek." dedi.

Basın açıklamasına HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal ve partililer katıldı.

Öte yandan, darbedilen 3 kişi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

HÜDA PAR Mersin İl Başkanlığından yapılan açıklamada da seçim çalışması standına kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu saldırıların talimatı Kandil'den verilmekte, Edirne Cezaevinden kurgusu hazırlanmakta, CHP ve İyi Parti merkezlerinden hedef noktalar belirlenmekte, HDP merkezinden saldırılar uygulamaya konulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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