Mersin'de "İş Dünyası Buluşması" programı düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de çeşitli sektör temsilcilerinin katılımıyla "İş Dünyası Buluşması" gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla bir otelde düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programında, Mersin'in, Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Mersin'in tarımda önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Pehlivan, kentin bereketli topraklar sayesinde 9 ürünün üretiminde ilk sırada yer aldığını belirtti.

Kentteki organize sanayi bölgesi sayısının etaplarıyla 10'a yükseldiğini ifade eden Pehlivan, Mersin'in doğal güzellikleri ve yatırımlarla turizm alanında da atağa geçtiğini vurguladı.

Pehlivan, Mersin'in kamu yatırımları ve devletin sağlamış olduğu destekler sayesinde gelişmeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki Mersin'imiz yakalamış olduğu bu gelişim çizgisini, çıtasını daha da yukarılara çıkartacaktır. Gerek devletimizin sağlamış olduğu teşvikler ve imkanlar, gerekse burada bulunan saygıdeğer iş insanlarımızın, girişimcilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra atacakları adımlar sayesinde, kentimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın da ilgisi ve desteğiyle bu gelişmişlik yolunda inşallah emin adımlarla geleceğe yürüyecek." diye konuştu.

- "Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Türkiye'nin yüzyılına girerken çok önemli bir seçimin yapılacağını söyledi.

ASKON olarak bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı kadrolarını da yoğun bir şekilde mecliste görmek istediklerine dikkati çeken Aydın, "Elde edilen kazanımları kaybetmemek adına 'İstikrar sürsün, kazanan Türkiye olsun' diyerek Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan diyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreç içerisinde yaptığı birçok önemli çalışmaya değinerek, milletin değerlerine sahip çıkan ve bağımlılık gösteren kadroların neler yapabildiğini 20 yılda gördüklerini aktardı.

Bakan Nebati'nin göreve geldiğinden bugüne kadar takdire şayan bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Üretimin önünde engel olan faiz baskılanmış, döviz dengelenmiş, enflasyon üzerinde baskı kırılmıştır. Bakanımız, zorlu süreçte bu kararları aldı ve sonuna kadar da arkasında durduğu için iş dünyası adına şükranlarımı arz ediyorum. İş insanları olarak, güvenli liman ve istikrar her daim önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Gayemiz Türkiye'nin güçlü bir ekonomiyle müreffeh ülkeler arasında yer almaya devam etmesidir. Nükleer enerjimize kavuşuyor, doğal gaz ve petrol yataklarımızı bir bir keşfederek ortaya çıkarıyoruz. Bir yandan da yarınların güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa ediyoruz. ASKON olarak biz de ilerlemeye, üretmeye ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

- "14 Mayıs'ta gereğini yapacağız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da huzurun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin her daim sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Ülke olarak çok büyük imkanlara sahip olduklarını aktaran Asmalı, 2000'li yıllardan sonra güven iklimine kavuşulduğunu dile getirdi.

Bu süreçte birçok projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Asmalı, "Şu anda ülkemiz çok önemli bir sıçrama noktasına geldi. Artık Batı'yla neredeyse eş değer konuma geldik. Bizim altyapımız, üstyapılarımız, birçok gelişmiş ülkelerden inanın çok daha iyi. Onlarda çok önceden yapılan birçok altyapı yatırımlar artık eskimeye başladı. Dolayısıyla çok önemli bir fırsat arifesindeyiz." ifadesini kullandı.

Asmalı, Türkiye'de gerçekleştirilen yatırımlardan bahsederek, "Bütün bunları bir çırpıda sayıyoruz ama nükleer tesis için bu ülke 65 sene mücadele etti. Ayasofya için 100 sene mücadele ettik. Dolayısıyla bütün bu kazanımların hakkını teslim etme manasında bizler de hakkı teslim etme noktasında 14 Mayıs'ta gereğini yapacağız." dedi.

Siyasetle ekonominin her zaman iç içe olduğunu, siyasi güven olmadığında terör ve işsizliğin artacağını ve ülkenin kargaşaya gideceğini belirten Asmalı, bu güven ve huzur ikliminin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi çarklarının döndüğünü, üretimlerin devam ettiğini aktaran Asmalı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geldiği nokta hepimizi gururlandıran, Türkiye düşmanlarını korkutan bir seviyeye gelmiştir. Bu kutlu yürüyüşün mutlaka devam etmesi lazım. Türkiye'nin çok önemli kritik bir virajda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yatırımların yarım kalmaması, çalışmaların akamete uğramaması için bizler de sağduyulu Türk vatandaşı olarak gereğini yapacağız."

Program, konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle basına kapalı devam etti.

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