Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de HÜDA PAR ziyaretinde konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) tanıtım standındaki 3 partilinin darbedilmesine ilişkin, "Biz demokratik kurallar içerisinde barışçıl ve hizmet odaklı anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında, HÜDA PAR Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Nebati, Mersin'e kavga etmeye gelmediklerini, hizmet üretmeye ve çalışmaya geldiklerini söyledi.

- "Biz asla korkmayız"

Nebati, ülkeye katkı sağlamak için bu yola çıktıklarına aktararak, şöyle konuştu:

"Geçen günlerde HÜDA PAR'ın irtibat bürosuna bir ses bombasının atılmış olması, dün aynı şekilde bir saldırı düzenlenmesi sadece ve sadece kendilerince hesap kitap yapanları kısa süreli bir mutluluğa sürükler. Biz asla korkmayız. HÜDA PAR'lı kardeşlerimiz hiçbir şeyden çekinmezler. Cumhurbaşkanı'mızın dağ gibi yanındayız. Cumhurbaşkanı'mızın, tekrar seçimi kazanması için de her türlü özveride bulunarak çalışmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla da bu tür provokatif eylemlerle ne HÜDA PAR'ı ne AK Parti'yi ne de Cumhur İttifakı içerisindeki herhangi bir seçmeni korkutmak, yıldırmak gibi bir sonuç elde edilemez. Edemezsiniz."

- "Bu tür provokatif eylemlerden vazgeçin"

Bu tür provokatif eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğine dikkati çeken Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda tüm siyasi partiler özellikle de bir güvenlik görevlisinin hırsız peşinde koşarken açmış olduğu ateşin neticesinde bir merminin, bir partiye isabet etmesi neticesinde ortalığı yaygaraya verenlere sesleniyorum. Şu anda doğrudan bir şekilde HÜDA PAR'a ve gençlerine bir saldırı düzenlenmiştir. Biz temin ediyoruz herhangi bir partiye bir seçim arifesinde olsun ya da olmasın demokratik yarışı bir tarafa alarak saldırı düzenlenmesini reddediyoruz ve tüm partilerden de bu konuda açıklama bekliyoruz. Yine biliyorsunuz geçenlerde AK Parti teşkilatlarına da açık bir şekilde gelip tüfekle saldırıda bulunanlar oldu İstanbul'da. Burada da aynı metaneti, aynı ağır başlılıkla ifade ediyoruz ki, bu tür provokatif eylemlerden vazgeçin."

Bu durumun Cumhur İttifakı'nın doğru işler yaptığının göstergesi olduğunu belirten Nebati, ittifaklarının bu milleti temsil ettiğini söyledi.

Saldırıya uğrayanlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Nebati, "Biz demokratik kurallar içerisinde barışçıl ve hizmet odaklı anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra bu tür eylemler, olaylar olmayacaktır. Gerek emniyet müdürlüğümüz gerekse de savcılığımız bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Faillerin cezalandırılacağı ve adalete teslim edildiğinin de buradan altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

AK Parti listesinden Mersin milletvekili adayı olan HÜDA PAR'lı Faruk Dinç de yapılan saldırıda sopa, bıçak, ve silah kullanıldığını dile getirdi.

Yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğuna değinen Dinç, "Bu saldırının azmettiricileri sürekli kutuplaştırıcı dil kullanan CHP, HDP ve bunların avaneleri, uzantıları sürekli tahrik edici dil kullanarak bizim partimizi hedef gösterdiler. Cumhur İttifakı'nı hedef göstererek 'Taliban ittifakı' diyerek ittifakı hedef gösterdiler. Bunun sonucu da dün, bizim gençlik kollarımızın tanıtım yapan standına saldırı oldu. Bu saldırıda da özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaretle başladılar." ifadesini kullandı.

Dinç, sağduyulu olmaya devam edeceklerini, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceklerini, Meclis'te Cumhur İttifakı'yla çoğunluğu sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

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