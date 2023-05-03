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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Serbest Bölgesi'nde konuştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Serbest Bölgesi'nde konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Geçen kasımdan itibaren boynunu aşağı doğru büken, aralıktan itibaren hızlanarak düşme eğilimine giren enflasyon, bugün açıklanan verilerle hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Mersin Serbest Bölgesi'nde iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, serbest ticaret bölgelerinin şirketlerin sınır ötesi ticaret yapmalarını daha cazip hale getirdiğini söyledi.

Serbest bölgelerin, ticaretin ve ihracatın gelişmesi için önemli imkanlar sağladığını belirten Nebati, "Serbest bölgeler yardımıyla, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik ediyor, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırıyoruz. İşletmeleri ihracata yönlendiriyor ve uluslararası ticareti de geliştiriyoruz." diye konuştu.

Nebati, serbest bölgelere sağlanan teşvik ve avantajları anlatarak, bölgelerin gümrük vergisi prosedüründen arındırılmış ticari faaliyet imkanı sunduğunu, eşitlik prensibi çerçevesinde de teşvik ve avantajlardan hem yerli hem de yabancı tüm firmaların eşit olarak yararlandığını dile getirdi.

- "Serbest bölgelerden yurt dışına satışlar 11,4 milyar dolar seviyesine ulaştı"

Bölgelerdeki üretici ve yatırımcılara gelişmiş ülkelerdeki benzerleriyle aynı altyapı standardının sağlandığını vurgulayan Nebati, şöyle konuştu:

"Serbest bölgelere sağladığımız vergisel teşvikler, destekler ve düzenlemelerle 2002'ye kıyasla 2022 sonu itibarıyla toplam ticaret hacmi 11,1 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 3 katına çıkarak 32,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Serbest bölgelerden yurt dışına satışlar 2,3 milyar dolar seviyesinden, yaklaşık 5 katına yükselerek 11,4 milyar dolar seviyesine, serbest bölgelerin toplam satışları içinde yurt dışına satışların payı yüzde 37 seviyesinden yüzde 64 seviyesine, toplam istihdam da 28 bin seviyesinden bu yılın martı itibarıyla 91 bin seviyesine ulaşmış durumda."

Nebati, serbest bölgelerin 2 bini aşan aktif firmasıyla ihracata yönelik üretim odaklı faaliyetlerinin güçlenerek devam ettiğini, bölgelerde bugüne kadar 2,9 milyar doları yabancı yatırım olmak üzere 7 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımı gerçekleştiğini bildirdi.

Serbest bölgelerde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlattıklarını aktaran Bakan Nebati, bu kapsamda "Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Projesi" ile işlemlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesine ve ilgili tüm kurumlar arasında bilgi paylaşımının elektronik ortamda gerçekleşmesine imkan sağladıklarını ifade etti.

- "Haziran sonunda Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı kullanacağız"

Nebati, Mersin'de inşa edilen Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki çalışmalara değinerek, "Yarın inşallah test uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Oradan bir canlı yayınımız da olacak. Pistler bitirilmiş durumda, sonrasında da terminal binasının da bitirilmesiyle haziran sonu itibarıyla da inşallah Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı hep beraber kullanmış olacağız. Hem yolcuların hem malların taşınması noktasında önemli bir aşama gerçekleştirilmiş olacak. Ayrıca 11,7 kilometrelik havalimanı bağlantı yolu da açılışa hazır. Çok kısa bir süre içerisinde de Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun temelini atıyoruz." ifadesini kullandı.

Mersin'in kalkınması ve büyümesi için elinden geleni yapacağını vurgulayan Nebati, taleplerin yerine getirilmesi ve yatırımlar konusunda her türlü gayreti birlikte ortaya koyacaklarını belirtti.

"Dış ticarette 1 trilyon dolar hedefine ulaşacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye Yüzyılı ile ilgili şu hedefleri sıraladı:

"Hali hazırda yürütülen projelerimizle serbest bölgelerimizin işlevselliğini artırıp hacimlerini genişletirken, bir yandan da hep birlikte hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkılarda bulunacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nda 2028 yılına kadar yıllık yüzde 5,5 büyüme oranıyla milli gelirimizi 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkaracağız. Dış ticarette 1 trilyon dolar hedefine ulaşacağız. Kişi başına düşen milli gelirimizi 16 bin dolar seviyesine getireceğiz. 6 milyon yeni istihdamla 2028 sonunda 38 milyon istihdama ulaşmış olacağız. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik, her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına yükseltmeyi hedefliyoruz. İhracat, sanayi ve yatırım merkezi olan serbest bölgelerimizin de katkısıyla Türkiye Yüzyılı'nda şahlanış dönemiyle birlikte ihracatta da tarih yazacağız."

- "Enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor"

Enflasyonla mücadelede büyümeden taviz vermeden, istihdamı artırarak, kararlı ve gerçekçi adımlarla ilerleyeceklerini ifade eden Nebati, nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen kasımdan itibaren boynunu aşağı doğru büken, aralıktan itibaren hızlanarak düşme eğilimine giren enflasyon, bugün açıklanan verilerle hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Özellikle de yaz aylarının gelmesi çünkü sadece Türkiye'de değil, dünyada da gıda enflasyonu genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ama Türkiye'nin koşulları mevsimsel etkiler ve üretimde arzdaki genişleme, artma sebebiyle yaz ayından itibaren enflasyonun çok daha anlaşılabilir ve hissedilebilir bir seviyeye dönüştüreceğini de görmüş olacağız."

Nebati, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) nisanda yüzde 2,39 artış kaydetmesine değinerek, şöyle devam etti:

"Hazine Maliye Bakanlığı olarak fiyat hareketleriyle baş edebilmek için kendi elemanlarımızı sürekli sahada tutuyoruz. Yine aynı şekilde Merkez Bankasının da sürekli bu gözlemleri var. TÜİK zaten bunu resmi olarak yapıp açıklıyor. Şimdi TÜFE'deki rakamlara göre, TÜİK'in açıkladığı 2,39, yıllık enflasyonun 50,5'ten 43,68'e düştüğünü gösteriyor. Yine ÜFE her geçen ay aradaki makası kapatıyor ve 0,81'lik bir artışla şu anda yıllık ÜFE de 52,11'e gelmiş durumda yani 9 puana kadar marj üstü bir ara çok yüksekti makas. Şimdi bu makasın da düşmesiyle enflasyonun, ÜFE-TÜFE ilişkisi de daha makul seviyeye gelmiş bulunmakta."

Gelecek süreçte enflasyonun aşağı yönüne hareketinin devam edeceğini belirten Nebati, "Kalıcı olarak tek rakamlı enflasyon rakamlarına ulaşma noktasında da gerek makro ekonomik tedbirler gerekse de parasal tedbirlerimiz ve bunların bütüncül bir şekilde birlikte hareket etmesi ama aynı zamanda enflasyonla ilgili toplumda beklentilerin kırılmasından kaynaklı olarak tüm üretici ve tüketicilerimizin daha dikkatli ve beklentilerinin enflasyonun düşmesi yönünde gerçekleşeceğine ilişkin duruşlarının da daha net olması, enflasyonla olan mücadelemizle bize başarı ve katkı sağlayacaktır. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde elbette ki bu dönüşüm bir sancılı dönüştür. Bu sancılar yavaş yavaş hissini de azaltarak devam ediyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Soru cevap bölümüyle devam eden toplantıya, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Mersin Serbest Bölge Kullanıcıları Derneği Başkanı Ekrem Sağlam, iş insanları, yatırımcılar ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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