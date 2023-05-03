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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de fidan dikmek için kazılan toprakta el bombası bulundu

AA

Mersin'de fidan dikmek için kazılan toprakta el bombası bulundu

MERSİN (AA) - Silifke'de fidan dikmek için kazılan toprakta el bombası bulundu.

Taşucu Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinin yakınındaki ağaçlık alanda fidan dikmek için toprağı kazarken el bombası buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, el bombası ve çevresinde inceleme yaptı.

El bombasının, incelemenin ardından güvenli alanda imha edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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