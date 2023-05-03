Silifke Belediye Başkanı Altunok, erik üreticilerini ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, erik hasadı yapan çiftçileri ve paketleme tesisi çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keben Mahallesi Muhtarı Murat Temur tarafından karşılanan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, turfanda erik paketleme tesislerinde çalışan işçiler ve üreticilerle görüştü.

Altunok, Keben, Kargıcak, İmambekirli, Nuru ve Senir mahallelerinin de aralarında bulunduğu bölgede yetişen eriklerin lezzeti ve kaliteli olduğunu söyledi.

Bölgede yetiştirilen eriğin hem istihdama hem de ekonomiye canlılık kattığını ifade eden Başkan Altunok, emeği geçenlere teşekkür ederek bol ve bereketli kazançlar diledi.



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