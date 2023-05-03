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Bakan Nebati, Mersin'de spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım töreninde konuştu:

AA

Bakan Nebati, Mersin'de spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım töreninde konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının sayısını artıracaklarını, ufku ile vizyonu geniş bir neslin temellerini atarak işsiz genç bırakmayacaklarını belirtti.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 316 spor kulübüne yönelik 11 milyon 210 bin liralık ayni ve nakdi yapılmasına ilişkin Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen törende, hayatın her alanında yer alan gençlerin ülkenin yolunu aydınlattığını söyledi.

Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek önemli adımlar attıklarını dile getiren Nebati, 2002'de 1575 olan spor tesisi sayısının 2022 itibarıyla 4 bin 303'e yükseltildiğini, geçen yıl spor tesislerine 1,2 milyar lira harcama yapıldığını ifade etti.

Nebati, 30 kenti dev stadyumlara kavuşturduklarını, spor kulübü sayısını 3 katına, lisanslı sporcu sayısını da 47 katına çıkardıklarını anlattı.

- "Ülkemizi modern tesislerle donatmaya devam edeceğiz"

Spora ve sporculara sağlanan destekler ile çalışmaları sıralayan Nebati, "Gençlerimizin spordaki başarılarının artması için altyapılarımızı güçlendirmeye, ülkemizin her bir köşesini modern tesislerle donatmaya devam edeceğiz. Genç ve nitelikli sporcularımıza yönelik burs imkanlarını da genişletiyoruz. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde Özel Olimpiyat Akademileri kurarak, nitelikli sporcularımızı tespit edecek ve bu çocuklarımızın tüm eğitimlerini ücretsiz olarak bu akademilerde almalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, gençler için spor imkanlarını daha da geliştireceklerini, erişimi kolaylaştırmak için de spor tesislerini daha yaygın hale getireceklerini belirtti.

Mersin'de müjde vermek istediğini söyleyen Nebati, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kente 20 halı sahaya yaptırılacağı bilgisini verdi.

- "Projelerde önceliği hep gençlerimize verdik"

Nebati, Türkiye'nin genç nüfus açısından çok az ülkenin sahip olduğu önemli potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bunun farkında olarak uygulamaya aldığımız tüm program ve projelerde önceliği hep gençlerimize verdik. Bugüne kadar tüm imkanlarımızı gençlerimizin hayatın her alanında daha aktif olmaları ve enerjilerini ortaya koyabilmeleri için seferber ettik." diye konuştu.

Üniversite sayısının 76'dan 208'e, yurt sayısının da 190'dan 800'e çıkarıldığını belirten Nebati, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için üniversite harçlarını kaldırdıklarını, 2002'de 9 olan gençlik merkezi sayısının 81 ilde 451'e yükseltildiğini dile getirdi.

Nebati, gençlerin sadece sporda değil siyasette de aktif rol alabilmeleri için seçilme yaşının 18'e indirildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gençlerin istihdamının önündeki engelleri kaldırmak için adımlar atıyoruz. Genç istihdamını teşvik etmek amacıyla gençleri işe alan işletmelere SGK prim desteği veriyoruz. Tüm bu attığımız adımlarla salgın döneminde yükselen genç işsizlik oranını 7 puanın üzerinde düşürmüş durumdayız çok şükür. Bugüne kadar gençler için hayata geçirdiğimiz sayısız hizmete, reforma ve düzenlemeye ilave olarak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz hep gençler olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Aile Koruma Kalkanı Programı ile gençler başta olmak üzere aile bireylerine istihdam sağlayacağız. Kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası ile gençlerimize birçok alanda destek sağlayacağız."

Üniversiteliler için "Gençlik Kartı" uygulamasını başlatacaklarını anlatan Nebati, bu karta sahip olan gençlerin kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanabileceklerini belirtti.

- "Tüm imkanlarla yanınızda olacağız"

Bakan Nebati, üniversiteye devam etmek istemeyen gençlerin, mesleki sertifikalarla iş gücü piyasalarına katılımını teşvik edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik mesleki veri tabanını kurarak iş dünyasının talepleriyle gençlerin yetkinlik ve becerilerinin eşleşmesini sağlayarak beyin göçünü tersine çevireceğiz. Kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının sayısını artıracağız. Bu adımlarla geleceğimize katkıda bulunacak, katma değer oluşturacak, ufku ve vizyonu geniş bir neslin temellerini atarak işsiz genç inşallah bırakmayacağız. Gençliğin yüzyılı Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizi, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı ve çalışkan bireyler olarak geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı başarının, bilimin, kalkınmanın, gücün, verimliliğin, dijitalin yüzyılı ve en önemlisi gençlerin eseri olacaktır. Sporda da gençlerimizin yetenekleri keşfetmek, onları en modern imkanlarla yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı daha da fazla dalgalandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüpheniz olmasın."

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kentin, tarım, sanayi, turizm ve spor şehri olarak tanımlandığını söyledi.

Sporda her geçen gün daha iyi noktalara gelindiğini aktaran Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığının Mersin'e önemli yatırımlar yaptığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Nebati ve Pehlivan, spor kulüplerine temsili yardım çekini verdi.

Programa İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, spor kulübü yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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