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Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

AA

Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

E.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı Ayyıldız kavşağında elektrikli bisikletle çarpıştı.

Bisikletten yola savrulan Sertan Çetin ve Ali Ateş, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin ve Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.Ö, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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