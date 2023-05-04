Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

E.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı Ayyıldız kavşağında elektrikli bisikletle çarpıştı.

Bisikletten yola savrulan Sertan Çetin ve Ali Ateş, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin ve Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.Ö, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.​​​​​​​

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