Anamur'da doğal gaz kullanımı için çalışmalar başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde doğal gaz kullanımı için hazırlık çalışmalarına başlandı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçeye doğal gaz getirilmesi projesi kapsamında Kalınören Mahallesi'nde yapımına başlanan depolama tesisini inceledi.

Buradaki açıklamasında kasımda vatandaşların evlerinde doğal gaz kullanabileceğini belirten Kılınç, vaatlerinden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Tufan Duman da ilçede bu yıl 19 kilometrelik şebeke montajı yapacaklarını kaydetti.

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